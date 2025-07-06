Морпіх Діанов одружився та вперше показав обраницю

Михайло Діанов опублікував романтичне фото з весілля.

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Михайло Діанов одружився - який вигляд має дружина морпіха Діанова / колаж: Главред, фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

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Михайло Діанов одружився

Захисник уперше показав, який вигляд має його нова дружина

Український морський піхотинець і захисник Маріуполя, який пережив російський полон, Михайло Діанов розпочав абсолютно нове життя. У своєму блозі у Facebook він повідомив, що знову одружився.

Спершу на сторінці з'явилося повідомлення, що він тепер у шлюбі з жінкою на ім'я Мирослава, із жартівливим коментарем Діанова: "Клявся, божився, що ніколи не одружуся". Пізніше він опублікував весільне фото.

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У кадрі наречені позують, дивлячись одне одному в очі. Для церемонії Михайло одягнув білу сорочку і сірі штани, його обраниця - білий костюм.

Михайло Діанов одружився / facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

Михайло Діанов одружився / facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

У коментарях морпіха вітають з одруженням, і бажають парі всіляких благ.

Михайло Діанов одружився / facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

Михайло Діанов одружився / facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

Михайло Діанов познайомився з Мирославою восени 2024 року. Раніше він уже був одружений, і розлучився 2011 року. Від першого шлюбу в нього є донька Катерина. Мирослава також виховує дитину від попередніх стосунків.

До повідомлення про весілля Діанов приховував обраницю. Тепер його підписники можуть розгледіти, кому подарував своє серце захисник.

Який вигляд має дружина Діанова Мирослава / facebook.com/muroslava.koruts

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Про персону: Михайло Діанов Михайло Діанов - український військовослужбовець, старший сержант 36 ОБрМП Збройних сил України, захисник Маріуполя. Кавалер ордена "За мужність" II (2022) і III (2022) ступенів, почесний громадянин Тернополя (2022).

З 2015 року є учасником російсько-української війни. Став бійцем батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. У травні 2022 року окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі фото поранених бійців з "Азовсталі", серед яких командир Михайло Діанов.

21 вересня 2022 року звільнений із полону.

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