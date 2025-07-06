Морпіх Діанов одружився та вперше показав обраницю

Стисло:
- Михайло Діанов одружився
- Захисник уперше показав, який вигляд має його нова дружина
Український морський піхотинець і захисник Маріуполя, який пережив російський полон, Михайло Діанов розпочав абсолютно нове життя. У своєму блозі у Facebook він повідомив, що знову одружився.
Спершу на сторінці з'явилося повідомлення, що він тепер у шлюбі з жінкою на ім'я Мирослава, із жартівливим коментарем Діанова: "Клявся, божився, що ніколи не одружуся". Пізніше він опублікував весільне фото.
У кадрі наречені позують, дивлячись одне одному в очі. Для церемонії Михайло одягнув білу сорочку і сірі штани, його обраниця - білий костюм.
У коментарях морпіха вітають з одруженням, і бажають парі всіляких благ.
Михайло Діанов познайомився з Мирославою восени 2024 року. Раніше він уже був одружений, і розлучився 2011 року. Від першого шлюбу в нього є донька Катерина. Мирослава також виховує дитину від попередніх стосунків.
До повідомлення про весілля Діанов приховував обраницю. Тепер його підписники можуть розгледіти, кому подарував своє серце захисник.
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Про персону: Михайло Діанов
Михайло Діанов - український військовослужбовець, старший сержант 36 ОБрМП Збройних сил України, захисник Маріуполя. Кавалер ордена "За мужність" II (2022) і III (2022) ступенів, почесний громадянин Тернополя (2022).
З 2015 року є учасником російсько-української війни. Став бійцем батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. У травні 2022 року окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі фото поранених бійців з "Азовсталі", серед яких командир Михайло Діанов.
21 вересня 2022 року звільнений із полону.
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