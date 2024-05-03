Новий наступ РФ на Харків і Суми: у Буданова назвали терміни й оцінили ризик

Загалом у Росії є 514 тисяч сухопутних військовослужбовців, задіяних у війні. Основний удар Росії почнеться "наприкінці травня або на початку червня".

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Вадим Скібіцький вважає, що основний удар Росії почнеться "наприкінці травня або на початку червня" / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, МО РФ, РБК Україна

Країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

За словами Скібіцького, загалом у Росії є 514 тисяч сухопутних військовослужбовців, задіяних у війні. Це перевищує оцінку в 470 тисяч осіб, дану минулого місяця генералом Крістофером Каволі, вищим головнокомандувачем НАТО.

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Як пише видання, північне угруповання Росії, що базується через кордон із Харковом, наразі налічує 35 тисяч осіб, але його планується розширити до 50-70 тисяч військовослужбовців. Росія також "створює поділ резервів" (тобто від 15 тис. до 20 тис. осіб) у центральній Росії, які вони можуть додати до основних зусиль.

Скібіцький пояснив, що такої чисельності військ "недостатньо" для операції із захоплення великого міста, але їх цілком може бути достатньо для дрібнішого завдання.

"Швидка операція по входу і виходу: можливо. А ось операція зі взяття Харкова або навіть міста Суми - це інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо". - сказав Скібіцький.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Про що ще говорив Скібіцький в інтерв'ю The Economist

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що Україна не зможе перемогти у війні лише на полі бою. Навіть якщо ЗСУ змогли б відтіснити російські війська до кордонів 1991 року, це не завершило б війну.

За його словами, війни такого роду можуть закінчитися тільки договорами. Обидві сторони намагаються зайняти "вигідну позицію" перед потенційними переговорами.

"Змістовні переговори можуть початися не раніше другої половини 2025 року. На той час Росія зіткнеться із серйозними "зустрічними вітрами". Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, Україна "закінчиться" першою", - йдеться у матеріалі.

За словами Скібіцького, ймовірна окупація Часова Яру на Донеччині є лише питанням часу. Це місто "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому".

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - сказав він.

Представник ГУР додав, що Часів Яр є предметом занепокоєння, оскільки його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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