ЗСУ тримаються на межі сил: окупанти просунулися в районі Веселого - DeepState

Російські окупанти намагаються прорвати позиції Сил Оборони на всіх ділянках лиманського напрямку.

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Ворог мав просування в районі населеного пункту Веселе / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, DeepStateUA

Російські окупанти прорвали оборону ЗСУ в районі села Веселе на Лиманському напрямку. Цей район є непублічним, уточнювати інформацію досить складно. Про це повідомили OSINT-аналітики зі спільноти DeepState.

"На жаль, ситуація важка та має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку ворога. На всьому відрізку від Роздолівки до Білогорівки окупанти намагаються прорвати позиції Сил Оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог сконцентрував підрозділи повітряно-десантної дивізії та останнім часом активно наступає в районі Веселого, рухаючись уздовж залізниці на схід від села.

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"Там і стався прорив одного з підрозділів, який за досить довгий час оборони вичерпав свої ресурси. Та й загалом бригада, яка стоїть у тому районі вже понад рік без ротацій, тримається на межі сил", - написали аналітики.

Війна в Україні - карта Deep State

Також є спроби штурмів у районі Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам'янки.

У DeepState вважають, що росіяни намагаються прорватися в місто Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ і зайти в тил Силам Оборони в Серебрянському лісництві, яке ніяк їм не дається.

"Основною силою противника є піхота, якою вони буквально закидають у позиції українських військових. Бої в цьому районі дуже динамічні, позиції переходять із рук у руки, а окупанти не втрачають можливості кожне тимчасове зайняття позиції подати медійно як "великий" прорив", - додали аналітики.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Уранці 9 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу відбулося 146 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку українські військові відбили 16 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Сінківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак у районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Срібнянського лісництва в Луганській області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 26 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам'янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 45 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове і Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

"Так, минулої доби противник 4 рази безуспішно атакував позиції наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

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