Дитячий ансамбль їхав на фестиваль зі Львова: в Угорщині розбився автобус з українцями

За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав з дороги в кювет.

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В Угорщині розбився автобус з українцями / колаж: Главред, фото: MTI / Donka Ferenc, police.hu

Коротко:

Унаслідок ДТП 21 людина постраждала

Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень

Перевізник вживає заходів щодо надання додаткових автобусів

В Угорщині в неділю, 6 липня, сталася ДТП за участю пасажирського автобуса української реєстрації. У ньому перебувало 77 осіб, зокрема десятки неповнолітніх. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі, серед них - діти. Про це інформує консульство України в Ніредьгазі.

Зазначається, що аварія сталася між містами Кунсентмартон і Тісафельдвар.

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За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав з дороги в кювет.

Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень. Решті пасажирів наразі забезпечено тимчасове розміщення і сніданок.

У МЗС України в коментарі РБК-Україна розповіли, що на момент аварії в автобусі перебували учасники дитячого ансамблю, які прямували зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.

Унаслідок ДТП 21 людина постраждала. Четверо громадян України дістали важкі травми. Це пасажири 1954, 1958, 2007 і 2011 років народження. Ще 4 дітей зазнали травм середньої тяжкості та будуть виписані під відповідальність супроводжуючих і разом з іншими постраждалими, які дістали легкі травми, будуть направлені в Кунсентмартор, де перебуває основна група.

Перевізник вживає заходів щодо надання додаткових автобусів. Дипломати та консули посольства разом із послом контролюють ситуацію просто на місці події.

Угорські ЗМІ повідомляють, що поліція Кунсентмартона розпочала провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди з численними постраждалими.

ДТП з українцями за кордоном:

Раніше в Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом, який перевозив українців, - унаслідок цього є жертви і постраждалі.

Як повідомляв раніше Главред, раніше мікроавтобус з українцями, який прямував до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Унаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували в лікарню.

Раніше повідомлялося, що в Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом Кишинів-Київ, у ньому перебувало 19 осіб. Автобус зіткнувся з легковим автомобілем, водій і пасажирка якого загинули.

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