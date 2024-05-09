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Росіяни модернізували ракети Х-101 для ударів по Україні: в ЗСУ оцінили загрозу

Юрій Берендій
9 травня 2024, 16:06
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В ЗСУ зазначили, що нова модифікація ракет типу Х-101/Х-102 має збільшену бойову частину з вражаючими елементами і зменшений паливний відділ.
Росіяни модернізували ракети Х-101 для ударів по Україні: в ЗСУ оцінили загрозу
Окупанти збільшили бойову частину ракет для ще більших руйнувань / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

У нещодавньому розвідувальному звіті Міністерства оборони Великобританії зазначалось, що російські окупанти змогли модифікувати ракети типу Х-101, якими РФ регулярно завдає ударів по Україні. Водночас, модифікація цього типу ракет не впливе на здатність українських систем ППО їх збивати. Про це в ефірі телемарафону повідомив речний Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За йог словами, з точки зору збиття нова модифікація ракет типу Х-101/Х-102 нічим не відрізняється від попередньої.

"Щодо збиття жодним чином не відрізняються, оскільки, найімовірніше, йдеться про додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення паливного відділу", — повідомив Ілля Євлаш.

відео дня

Він додав, що для ворога не потрібні ракети, здатні долати тисячі кілометрів, адже росіяни застосовують їх для ураження цілей на значно меншій відстані.

"Вони збільшують бойову частину з вражаючими елементами, які можуть завдавати ураження по більшій частині незахищених об’єктів. Це може бути і жива сила. Коли вони атакують мирні міста, то ясно, на що це спрямовано: на велику кількість жертв, на вбивство мирних українців. Це завдаватиме більшу шкоду за рахунок маленьких металевих елементів, в тому числі для автівок", — зазначив речник ПС ЗСУ.

Що відомо про ракету Х-101

Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія.

За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Ракетний удар по території України - наслідки для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня Російська Федерація завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Обстріл був спрямований на об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях.

Під час нападу на Київ у ніч на 8 травня, російські війська використовували ракети Х-101, виготовлені у другому кварталі 2024 року. Про це повідомив військовий аналітик Сергій Згурець.

Наслідком ракетного удару Росії по енергосистемі 8 травня стало виведення з експлуатації двох гідроелектростанцій. У результаті ранкових обстрілів критичної інфраструктури України в ніч на 8 травня 2024 року були нанесені значні пошкодження об'єктам гідроенергетики. Про це йдеться у повідомленні державної компанії "Укргідроенерго".

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