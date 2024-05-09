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На кордоні стоїть 50 тис. окупантів, вони підуть на Харків у середині травня - The Economist

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2024, 22:41
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РФ може спробувати створити буферну зону в Харківській області та перерізати головну дорогу, яка веде до Києва.
ВСУ, Харьков
РФ може в середині травня піти в наступ на Харків / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, скріншот

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків. Ворог може піти в атаку вже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.
Як стверджується, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Командир полку "Кракен" Костянтин Немічев переконаний, що російські окупанти дійсно можуть спробувати просунутися вперед, але українські військові готуються до цього, а лінії оборони набагато сильніші, ніж у 2022 році. Зупиняти ворога будуть три лінії укріплень і наші захисники.

"Вони можуть просунутися на кілька кілометрів углиб провінції, але я не думаю, що вони зможуть просунутися далі, ніж на 10 км", - сказав Нємічєв.

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Хто такий Костянтин Немічев?

Немічев Костянтин Віталійович - український військовий та політичний діяч. У 2014 році він був учасником Революції гідності та брав участь у захисті Харкова від проросійського заколоту. Про це повідомляє Вікіпедія. У 2014-2016 роках він служив у батальйоні та полку "Азов", де отримав звання сержанта. Тоді ж він брав участь у боях за Широкине та оборони Маріуполя.

Навесні 2022 року Немічев та Сергій Величко створили підрозділ "KRAKEN", який активно брав участь у боротьбі з російськими окупантами. Нині "KRAKEN" - окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Можлива атака РФ на Харків або Суми - останні новини за темою

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

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