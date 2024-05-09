РФ знову атакує Україну "Калібрами": у ЗСУ розповіли про проблеми окупантів

Під час масованого обстрілу України 8 травня армія РФ вчетверте за останні півроку застосувала "Калібри".

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8 травня РФ застосувала "Калібри" для удару по Україні / Колаж: Главред, фото: МО РФ, Нацполіція

Російські окупанти знову почали застосовувати для атак по Україні ракети "Калібр". При цьому у країни-агресора, найімовірніше, є проблеми з ракетоносіями. Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Під час масованого обстрілу України 8 травня армія РФ вчетверте за останні півроку застосувала "Калібри". При цьому впродовж 2022 і 2023 років ці ракети окупанти використовували систематично.

Братчук вважає, що росіяни намагаються виводити на чергування підводні кораблі, локацію яких визначити складніше.

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"Ворог намагається показати присутність у Чорному морі, але в них виникає або вже виникла проблема з використанням ракетоносіїв, оскільки вони не так активно їх застосовують і, можливо, є проблема з пусковими установками на самих кораблях", - розповів він в ефірі телемарафону.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був представником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як зазначає у себе в соцмережах, був добровольцем у 8-му окремому батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише "Рух ЧЕСНО".

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

У Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками. Усі повітряні цілі в районі столиці було знищено.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій. Наслідки уточнюються. У ДТЕК уточнили, що постраждали три ТЕС.

Усі подробиці про наслідки ракетної атаки РФ по областях читайте в матеріалі: Ракетний удар по Україні 8 травня: пошкоджено об'єкти інфраструктури, постраждали люди.

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник. Знищено 59 повітряних цілей: 39 ракет і 20 ударних дронів.

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