Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

Студентам планують підвищити стипендії

В Україні хочуть спростити умови вступу до ВНЗ

У 2026 році стипендії для студентів можуть підвищити. Також можливі зміни під час вступу до українських ВНЗ. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Українського молодіжного форуму "2025: Молодь Тут!"

"Ми домовилися з прем'єр-міністром і з міністром фінансів, щоб з наступного року опрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - наголосив глава держави. відео дня

Зеленський розраховує, що у 2026 році на це закладуть необхідні кошти.

При цьому наразі Україна збільшуватиме підтримку для всіх, хто має "значні результати в навчанні".

"Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення великих результатів", - зазначив президент України.

Тим часом премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що з 1 вересня 2025 року уряд збільшує розмір президентських стипендій до: учні профтехів — 6 320 грн;студенти коледжів і технікумів — 7 600 грн;студенти університетів — 10 000 грн;аспіранти — 23 700 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента України — 10 000 грн на рік. Кількість таких стипендій Кабмін збільшив до 400.

Зимовий вступ до вишів

Під час Українського молодіжного форуму "2025: Молодь Тут!" Зеленський заявив, що він доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів.

Зокрема, президент України підтримав ідею запровадження зимової вступної кампанії, щоб абітурієнти, які не змогли вступити влітку, не чекали наступного року.

"Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо влітку з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, але на все треба максимально уважно подивитись і дати належні відповіді", - сказав Зеленський.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

