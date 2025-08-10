Студентський гаманець потовстішає: в Україні анонсують кардинально нові стипендії

Міносвіти планує підвищити розмір студентських стипендій для покращення фінансового забезпечення студентів у 2025 році.

Найкращі студенти отримають підвищені стипендії як винагороду за високі бали та академічні досягнення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Міністерство освіти планує підвищити розмір студентських стипендій, які наразі складають 2100 грн для звичайної та близько 3000 грн для підвищеної стипендії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Він підкреслив, що існуючі суми є недостатніми, і у Міносвіти розуміють необхідність їх підвищення.

"Зараз якраз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроект, який говорить про те, що в нас мають з'явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плати", – зазначив Винницький.

Він додав, що така стипендія дасть можливість студентам жити за її рахунок. "Це буде для наших найсильніших студентів, які будуть мати найвищі бали", – пояснив він.

У законопроекті також передбачено збільшення стипендій для студентів, які навчаються за державним замовленням. Обговорення цього питання триватиме найближчими місяцями у контексті розгляду законопроекту №10399. Якщо документ ухвалять, нововведення можуть почати діяти вже з наступного року.

