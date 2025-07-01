Школярі масово залишають Україну: за кордон їдуть і хлопчики, і дівчатка

Загалом у старших класах щороку стає трохи більше дівчат, але зараз різниця за статтю доволі незначна - 1-2%.

https://glavred.net/ukraine/shkolniki-massovo-pokidayut-ukrainu-za-granicu-uezzhayut-i-malchiki-i-devochki-10677821.html Посилання скопійоване

Школярі масово залишають Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, Генштаб ЗСУ

Коротко:

Дедалі менше випускників шкіл вступають до українських вишів

Підлітки соціально залежні, дівчата виїжджають слідом за хлопцями

Кількість школярів в Україні досягла найнижчої за останні 30 років цифри. На початок 2024-2025 навчального року в системі освіти України їх налічувалося лише 3,74 мільйона, і тенденція до зменшення кількості дітей та молоді в Україні лише зростатиме. Про це йдеться в дослідженні NGL.media.

Крім того, зазначається, дедалі менше випускників шкіл вступають до українських вишів. Так, у 2024 році до закладів вищої освіти України вступило 197 тис. студентів - і це найнижчий показник за останні дев'ять років.

відео дня

Видання навело дані дослідницької програми RAI for Ukraine, яка проаналізувала різницю в місці реєстрації учасників Національного мультипредметного тесту (НМТ) і місцем, де вони фізично складали тест.

З'ясувалося, що 2022 року 23,5 тис. випускників українських шкіл (10% від усіх) складали цей тест за кордоном, а 32% випускників узагалі не реєструвалися на НМТ, який є обов'язковим для вступу до українських вишів.

"Ми ж розуміємо, що ті випускники, які перебувають за кордоном, можуть здати цей тест про всяк випадок. І це не означає, що вони всі думають над вступом до українського університету. Тому до тих 32%, які взагалі не складали НМТ, можна сміливо додати ще частину тих, хто його склав, але не вступав в Україні. Тобто втрати насправді ще більші, просто ми оперуємо не всіма даними. Тому так, доволі великий відсоток випускників справді не розглядають вступ до українських університетів з погляду або безпеки, або закритих кордонів", - пояснила одна з авторів дослідження Тетяна Захарченко з Українського католицького університету (УКУ).

Крім того, видання навело дані Міносвіти про кількість учнів 8-12 класів за 2021-2025 роки.

"Ми порівняли, як змінювалася кількість учнів за класами з року в рік, тобто скільки восьмикласників переходили в 9-й клас, у 10-й і далі. І справді є тенденція, що кілька відсотків учнів (2-4%) щороку не переходять у наступний клас, тобто залишають школу. Це не обов'язково означає, що всі ці діти виїхали з України, але значна частина з них - напевно", - пояснили автори дослідження.

Ймовірно, припускають вони, значна частина тих, хто виїжджає з України, - це 17-річні юнаки, які хочуть скористатися шансом перетнути кордон до 18-річчя, після настання якого виїзд з України заборонений на час воєнного стану.

Утім, схоже, виїжджають з України не тільки хлопці, а й дівчата, зазначається в матеріалі. За даними Міносвіти, загалом у старших класах щороку стає трохи більше дівчат, але зараз різниця за статтю доволі незначна - 1-2%.

"Підлітки дуже соціально залежні, вони рівняються на однолітків, і якщо друзі їдуть кудись, то може увімкнутися ланцюгова реакція. Тому нічого дивного, що дівчата виїжджають слідом за хлопцями", - пояснила Захарченко з УКУ.

Щодо причин виїзду старшокласників, то основним є питання безпеки, вважають автори дослідження, зокрема хвилювання батьків щодо можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років, а також загальна тривога за життя дітей у воюючій країні.

Новини української освіти:

В Україні може зрости вартість навчання за контрактом у державних вищих навчальних закладах. Вартість навчання на престижних спеціальностях буде підвищено до вартості навчання студента бюджетної форми, яку витрачає на нього держава в конкретному виші.

Раніше Главред розповідав про гранти на оплату навчання в "Дії". Гранти доступні для студентів, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра або магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного напрямків.

Глава МОН України Оксен Лісовий зазначив, що українські університети кращі, ніж деякі європейські.

"Коли ми говоримо про освіту за кордоном, то завжди звертаємо свою увагу на кілька десятків топ-університетів Америки, Європи, але туди не так просто вступити. От якщо не вступили в цей топ-20 або топ-10 європейських чи американських університетів, то, повірте, я абсолютно відповідально і самокритично кажу: краще вступати в Україні. Наші університети кращі, ніж деякі європейські, вони дають гарну освіту", - сказав Лісовий.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред