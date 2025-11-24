Нові правила мобілізації: хто зі студентів втратитб право на відстрочку

Закон чітко визначає, хто зі студентів може залишатися на навчанні під час мобілізації.

Студенти втрачають право на відстрочку, якщо змінюють форму навчання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Україна оновила правила відстрочки для студентів

Відстрочка залежить від форми навчання та рівня освіти

Статус студента має підтверджуватися у державному реєстрі

В Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Ключовим фактором для ТЦК є офіційне підтвердження статусу студента у державних реєстрах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери".

Кого можуть мобілізувати

Юристи наголошують, що студенти, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, підлягають призову на загальних підставах.

Мобілізація стає можливою у низці випадків:

Після завершення семестру та успішного складання іспитів.

Якщо студент здобуває освіту за військовими або спорідненими з обороною спеціальностями.

Після переходу на заочну, вечірню чи дистанційну форму навчання.

У разі відрахування або оформлення академічної відпустки, оскільки це автоматично скасовує право на відстрочку.

Втрата статусу та реєстри

Адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" також підкреслює критичний момент, пов'язаний зі зміною форми навчання:

"Це означає, що студенти, які змінюють форму навчання, втрачають право на захист одразу після офіційного переведення. Важливо, що ТЦК не зобов'язаний попереджати про можливу мобілізацію окремо – достатньо зміни статусу студента у реєстрі," – наголосили в адвокатському об'єднанні.

Хто зберігає право на відстрочку

Натомість, право на відстрочку від мобілізації зберігається за студентами, які відповідають усім трьом ключовим умовам:

Форма навчання : Здобуття освіти здійснюється за денною чи дуальною формою. Рівень освіти : Студент здобуває наступний рівень освіти (наприклад, магістра після бакалавра). Спеціальність : Студент не проходить підготовку за військовими або оборонними спеціальностями.

Вирішальним фактором для ТЦК є офіційне зарахування, підтверджене у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Саме ці дані є єдиною підставою для прийняття рішення про відстрочку.

