Нові правила мобілізації: хто зі студентів втратитб право на відстрочку

Руслан Іваненко
24 листопада 2025, 19:42оновлено 24 листопада, 21:57
Закон чітко визначає, хто зі студентів може залишатися на навчанні під час мобілізації.
Студенти втрачають право на відстрочку, якщо змінюють форму навчання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна оновила правила відстрочки для студентів
  • Відстрочка залежить від форми навчання та рівня освіти
  • Статус студента має підтверджуватися у державному реєстрі

В Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Ключовим фактором для ТЦК є офіційне підтвердження статусу студента у державних реєстрах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери".

Кого можуть мобілізувати

Юристи наголошують, що студенти, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, підлягають призову на загальних підставах.

  • Мобілізація стає можливою у низці випадків:
  • Після завершення семестру та успішного складання іспитів.
  • Якщо студент здобуває освіту за військовими або спорідненими з обороною спеціальностями.
  • Після переходу на заочну, вечірню чи дистанційну форму навчання.
  • У разі відрахування або оформлення академічної відпустки, оскільки це автоматично скасовує право на відстрочку.

Втрата статусу та реєстри

Адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" також підкреслює критичний момент, пов'язаний зі зміною форми навчання:

"Це означає, що студенти, які змінюють форму навчання, втрачають право на захист одразу після офіційного переведення. Важливо, що ТЦК не зобов'язаний попереджати про можливу мобілізацію окремо – достатньо зміни статусу студента у реєстрі," – наголосили в адвокатському об'єднанні.

Хто зберігає право на відстрочку

Натомість, право на відстрочку від мобілізації зберігається за студентами, які відповідають усім трьом ключовим умовам:

  1. Форма навчання: Здобуття освіти здійснюється за денною чи дуальною формою.
  2. Рівень освіти: Студент здобуває наступний рівень освіти (наприклад, магістра після бакалавра).
  3. Спеціальність: Студент не проходить підготовку за військовими або оборонними спеціальностями.

Вирішальним фактором для ТЦК є офіційне зарахування, підтверджене у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Саме ці дані є єдиною підставою для прийняття рішення про відстрочку.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка війського

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні стає реалістичним кроком через поточну ситуацію на фронті.

За його словами, добровільно-примусова мобілізація мала б бути запроваджена ще на початку війни, проте практика показує, що рішення ухвалюють із запізненням. "Швидше за все, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив Куртков в інтерв'ю Слідство.Інфо.

Експерт підкреслює, що такий крок може стати вимушеним через нестачу ресурсів та потребу у поповненні ЗСУ, і водночас нагадує про важливість ретельного підходу до організації мобілізації молоді.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах. Добровольців 60+ не залучатимуть до штурмових бригад, однак вони можуть виконувати інші завдання, де не потрібні надмірні фізичні навантаження.

Крім того, президент України Володимир Зеленський сказав, чи можливе розширення мобілізації. Він підкреслив, що це одне з найскладніших питань для держави, армії та суспільства. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Нагадаємо, що нардеп Федір Веніславський говорив, що в Україні діє директива, що передбачає мобілізацію чоловіків віком 50–60 років лише за окремим розпорядженням Генерального штабу – це є узгодженою позицією військового керівництва.

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

15:44

Ердоган назвав ключову умову для реалізації мирного плану Трампа: що відомо

15:37

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новинаВідео

15:34

Штраф до 15 тисяч євро: чому в Німеччині заборонені яскраві парасольки в кафе

