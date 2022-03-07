"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав Захід закрити небо або дати бойові літаки

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоби захистити країну від російських ракет.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення 7 березня.

"Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на будинки, що згоріли. Це зрозуміло. Зруйновано панельні багатоповерхівки. Знищено звичайні машини. Ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей... Це саме в нашій країні, яка завжди хотіла миру понад усе", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна чекає на рішення світової спільноти щодо безпеки повітряного простору.

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди в Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбурга чи Відня? Ми чекаємо рішення: очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоби довести - людяність здобуде перемогу якнайшвидше", - резюмував Зеленський.

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Безпольотна зона над Україною

У НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо також не підтримав ідею запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО й Росією та стало б небажаним рівнем ескалації.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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