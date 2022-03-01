У США пояснили, чому не можуть закрити небо над Україною

Джен Псакі / Фото Reuters

США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією. Про це заявила речник Білого дому Джен Псакі.

Введення забороненої зони для польотів над Україною передбачає залучення в конфлікт з Росією американських збройних компонентів, а також військових, пише Укрінформ.

"Президент дав чітко зрозуміти, що не має наміру посилати американські війська для війни з Росією", – сказала Псакі.

"Це (закриття неба, – ред.) вимагало б розгортання американських сил для забезпечення, що стало б прямим конфліктом – потенційно прямим конфліктом і потенційною війною з Росією, що не входить в наші плани", – зазначила Псакі.

Вона також підкреслила, що адміністрація США продовжить оборонну підтримку України. За її словами, президенти США та України - Джо Байден і Володимир Зеленський - спілкуються з приводу першочергових потреб України.

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Як повідомляв Главред, з понеділка, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Зокрема, повітряний простір ЄС закрито для РФ.

Також діє заборона на будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, "заморожено" міжнародні валютні резерви РФ, які знаходяться в європейських банках.

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