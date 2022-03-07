Повісити прапор Китаю: Трамп придумав, як розбомбити РФ американськими F-22

Трамп запропонував бомбити Росію американськими F-22 під китайськими прапорами / Фото Reuters

Колишній президент США Дональд Трамп жартома запропонував повісити на американські літаки F-22 китайський прапор і розбомбити Росію.

Трамп вважає, що бомбардування можна "спихнути" на Китай, щоби Росія і КНР почали воювати між собою. Про це Трамп розмірковував перед головними спонсорами Республіканської партії, пише в Twitter журналіст Джош Доусі.

"Ми повинні забрати наші літаки F-22, повісити на них китайський прапор і винести лайно з Росії. І тоді ми скажемо: "Китай зробив це, ми – ні, це зробив Китай", а потім вони починають битися один з одним, і ми сидимо склавши руки і дивимося", - пожартував Трамп.

У коментарях зазначили, що F-22 - це тактичний винищувач, а не бомбардувальник. Крім того, росіяни одразу впізнають літаки США за дизайном.

"F-22 - тактичний винищувач, а не бомбардувальник. Коли винищувачі без попередження увійдуть в повітряний простір Росії, Росія зробить все можливе, щоби збити їх ракетами. Росія не побачить ні прапора, ні маркування. Вони дізнаються, що це літаки ВПС США за дизайном", - йдеться у повідомленні.

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Безпольотна зона над Україною

У НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо також не підтримав ідею запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.