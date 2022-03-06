США дозволили НАТО постачати бойові літаки в Україну

Винищувач / ac.nato.int

США дали дозвіл країнам-членам НАТО надати винищувачі Україні.

Така заява прозвучала після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх.

Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

У Вашингтоні підкреслили, що продовжують зусилля, щоб зупинити вторгнення Росії на українську територію.

"Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони дійсно вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? - сказав Блінкен, передає CBS news.

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Адміністрація Байдена зараз проводить переговори з цього приводу з офіційною Варшавою.

Зокрема, обговорюється питання, як літаки можуть бути передані Україні.

читайте такожКанада не надасть Україні літаки і проти "безпольотної зони"

Нагадаємо, спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що українські військові тренувалися на радянських Мігах та інших бойових літаках. У його країни немає військових літаків, які можна було б передати українській армії.

Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

У той же час колишній спецпредставник США по Україні, експосол США при НАТО Курт Волкер допустив, що безпольотна зона над Україною можлива - на його думку, це можна зробити спочатку над Києвом і Західною Україною щоб запобігти атакам проти цивільного населення і критичної інфраструктур.

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