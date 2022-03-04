Легендарний Привид Києва отримав новий винищувач

Привид Києва літатиме на винищувачі F-16 / Фото Вікіпедія

Знаменитий український пілот, який отримав прізвисько Привид Києва, отримав новий літак. Тепер він літатиме на американському винищувачі F-16.

Про це повідомляє Telegram-канал РБК-Україна.

Привид Києва збив 30 літаків російських окупантів.

Довідка: F-16 - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.

Раніше повідомлялося, що Привид Києва був збитий, але зумів врятуватися.

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Зазначимо, європейські партнери і союзники передадуть українським воїнам 70 винищувачів.

Як повідомляв Главред, у Мережі з'явилися супутникові знімки аеродромів Білорусі, з яких здійснюються авіаудари по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні.

Крім того, на територію Білорусі було завезено нову партію Іскандерів.

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