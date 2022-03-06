"Це просто, якщо є воля": Зеленський заявив, що Україні потрібні літаки, щоби закрити небо

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 6 березня виступив з новим зверненням до українців. Розпочав глава держави зі слів підтримки громадянам та вдячності країнам, які підтримують Україну.

"Ми боремося вже 11 днів. За свободу. За державу. Ми встояли. Ми розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну", – сказав президент.

За словами Зеленського, Україні дуже потрібні літаки.

"У світу є сила, щоби закрити небо від російських ракет, бойових літаків, вертольотів. Якщо хтось ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, якщо є воля, щоби зробити безпечним небо України, небо Європи", - сказав президент.

Реклама

Як повідомляв Главред, НАТО не забезпечуватиме безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ні на землі, ні в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що українські військові тренувалися на радянських Мігах та інших бойових літаках. У його країни немає військових літаків, які можна було б передати українській армії.

Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

Водночас колишній спецпредставник США По Україні, експосол США при НАТО Курт Волкер допустив, що безпольотна зона над Україною можлива. На його думку, це можна зробити спочатку над Києвом і Західною Україною, щобизапобігти атакам проти цивільного населення і критичної інфраструктури, такої як АЕС.

Інші новини: