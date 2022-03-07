Біля Херсона і Миколаєва ВСУ знищили 3 колони загарбників і 30 їх вертольотів

Біля Херсона і Миколаєва ВСУ знищили 3 колони загарбників / УНИАН

У ніч з 6 на 7 березня нинішнього року українські військовослужбовці знищили тридцять ворожих вертольотів на аеродромі Чорнобаївка біля Херсона. Про це повідомила пресслужба Командування морської піхоти в соціальній мережі Facebook.

Противник зазнав втрат у техніці та в особовому складі. Також українські захисники знищили 3 колони окупантів поблизу Миколаєва.

"Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави. Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила і техніка", — йдеться в повідомленні.

Також за 6 березня на підході до Миколаєва українські війська знищили три колони ворога.

"Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20", - повідомили в пресслужбі командування морської піхоти.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися відео точної роботи Захисників України по вертольотах окупантів. Ролик виклав у своєму Telegram-каналі радник керівника МВС Антон Геращенко.

Два бойових вертольоти агресора українським військовим вдалося підбити.

Людина, яка безпосередньо знімала відеоролик, в емоціях себе особливо не стримував.

По ворожих літаках і вертольотах працюють системи протиповітряної оборони, переносні зенітно-ракетні комплекси моделі Stinger, а також пілоти українських винищувачів.