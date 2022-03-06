Польща відмовилася передавати Україні винищувачі / www.dw.com

Літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

"Польща не буде посилати свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів", - повідомив у неділю, 6 лютого, офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA.

У повідомленні наголошується, що влада Польщі "надає істотну допомогу в інших сферах".

У твіті міститься посилання на інформацію Генштабу Збройних сил Польщі, згідно з якою всі польські літаки МіГ-29 знаходяться на своїх базах, крім того, вони марковані знаком ВПС Польщі в кольорах червоно-білого Державного Прапора.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах.

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.