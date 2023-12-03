Основні сили окупантів вичерпані: важливі подробиці про бої за Авдіївку

Російські окупанти кидають в атаку резерви, які планували задіяти для інших цілей.

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Сили окупантів видихнулися на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. Однак у них нічого не виходить. Розраховані сили ворога вже вичерпані. Про це повідомляє DeepState.

Росіяни кидають у бій резерви, які планували задіяти для досягнення інших цілей.

"Це не означає, що кількість живої сили зменшується — вона зазвичай стала і далеко не на нашу користь. Прикро, але ворог має тотальну перевагу в живій силі", — констатують аналітики. відео дня

Однак окупанти не зупиняються. Ворог намагається зайняти всі посадки між залізниць, щоб убезпечити фланг і наносити удари по Очеретино.

"Підвезення техніки та особового складу відбувається в Красногорівку, а саме ж село Степове є головним пунктом концентрації живої сили ворога, з якої ті далі розбрідаються на захід по посадках. Окупанти намагаються зайняти всі посадки між залізниць, щоб убезпечити фланг і наносити вже турбуючі удари на Очеретине", — пишуть аналітики.

Також росіяни стабільно штурмують позиції українських військових у напрямку села Степове. Там ворог хоче зайняти посадки для виходу на Бердичі та оточення села. Але українським військовим вдається відбити атаки.

"Південніше села ЗС РФ просуваються великими силами по посадках, намагаючись піджати Степове і убезпечити штурмові групи, яким боляче даються заходи до АКХЗ. Саме в цих посадках були розстріляні двоє наших бійців. Також окупанти періодично лізуть до насосної станції, а останні дні ще й у приватний сектор південніше ставка. Успіху не мають", - повідомляють у повідомленні.

Ситуація біля Авдіївки

Раніше у ЗСУ спростували чутки про просування РФ на територію Авдіївського коксохіму. Російські окупанти щодня штурмують Авдіївку та безуспішно намагаються потрапити на територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, що РФ змінила тактику біля Авдіївки через величезні втрати. Окупанти змушені діяти малими штурмовими групами та уникати скупчень техніки, тому що українські воїни у величезних кількостях знищують сили й засоби ворога.

Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов зазначав, що росіяни можуть почати штурм Авдіївки. Промзона може стати так званою "сірою зоною", а окупанти можуть почати вуличні бої вже в самому місті. Офіцер спрогнозував розвиток подій в районі Авдіївки.

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