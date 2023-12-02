РФ змінила тактику біля Авдіївки через величезні втрати: експерт описав переваги для ЗСУ

Окупанти змушені діяти малими штурмовими групами та уникати скупчень техніки, тому що українські воїни у величезних кількостях знищують сили й засоби ворога.

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РФ змінила тактику біля Авдіївки через величезні втрати/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ, скрін

Російська окупаційна армія продовжує свій наступ на Авдіївку на Донеччині, незважаючи на значні втрати, яких загарбники зазнали у важких боях. Водночас Сили оборони України мають план, як протидіяти окупантам на цьому напрямку, але цей план вдається реалізовувати ціною важких зусиль.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомляє 24 Канал. Він зазначає, що українські військові перебувають в обороні, тому їм вдається знищувати величезну кількість російських окупантів, які намагаються захопити Авдіївку.

"Попри незначні тактичні здобутки ворога, про його наближення до повного захоплення Авдіївки не йдеться. Хоча такі ризики, як і раніше, присутні. Водночас, перебуваючи в обороні, українські військові у величезних кількостях знищують сили й засоби агресора. Це дуже важливо, адже саме знищення російських ресурсів дає змогу Україні продовжувати боротьбу", – зазначив Мусієнко. відео дня

Він звернув увагу, великі втрати російського окупаційного війська змусили агресора змінити тактику. Російські загарбники замість великих скупчень важкої техніки зараз діють малими штурмовими групами.

"Також велика концентрація російських підрозділів на Донеччині дозволяє Силам оборони проводити операції на лівому березі Херсонщини", – зазначив експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація біля Авдіївки

Раніше експерт з питань військових питань від BILD Юліан Репке повідомив, що ЗСУ знищили колону техніки та перейшли в контрнаступ під Авдіївкою. За словами експерта, росіяни намагались атакувати позиції українських захисників за допомогою дороговартісних БТР-82А, однак штурм провалився.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ відтіснили окупантів поблизу Бахмута та Авдіївки. Російські війська активізували операції на всьому східному фронті.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували чутки про просування РФ на територію Авдіївського коксохіму. Російські окупанти щодня штурмують Авдіївку та безуспішно намагаються потрапити на територію Авдіївського коксохімічного заводу.

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