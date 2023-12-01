В Україні можуть відкрити аеропорт "Бориспіль": в ОП розповіли подробиці

Аеропорт буде відкритий тоді, коли дозволить ситуація в сфері безпеки.

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В Україні можуть відкрити аеропорт Бориспіль / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні планують відкрити аеропорт. Це станеться тоді, коли дозволить ситуація в сфері безпеки. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, повідомляє пресслужба ОП.

Першим аеропортом, який відкриють, буде "Бориспіль". Цей аеропорт став першим, який закрили через початок повномасштабної війни.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що вже незабаром "Бориспіль" почне приймати і відправляти літаки. Він стверджує, що Україна "в змозі забезпечити безпеку цього об'єкта".

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"Це повернення до елементів світу можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми в змозі забезпечити безпеку цього об'єкта. Завдяки нашим Силам оборони і нашим друзям - вашим країнам. І я впевнений: символічні посадочні талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", - сказав Єрмак.

Генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський говорив, що "Бориспіль" готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни.

Нагадаємо, в Україні в рамках воєнного стану були введені обмеження по виїзду військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним, заявив начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю ДПСУ Валерій Бойко.

Також, з 3 листопада через страйки польських перевізників польсько-український кордон можуть перекрити на всіх пунктах пропуску до кінця 2023 року. Страйкують поляки через нібито надмірну конкуренцію з українцями після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом.

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