'Початок вуличних боїв': росіяни можуть почати штурм Авдіївки - офіцер ЗСУ

Промзона може стати так званою "сірою зоною", а окупанти можуть почати вуличні бої вже в самому місті. Офіцер спрогнозував розвиток подій в районі Авдіївки.

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Офіцер спрогнозував розвиток подій в районі Авдіївки / Колаж Главред, фото: Міноборони України, Генштаб ЗСУ

Наразі важко передбачити хід ведення бойових дій на Авдіївському напрямку через активність провтивника на цій ділянці фронту. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов.

"Ми маємо боротись за кожен метр української землі. Героїзм та титанічна праця звісно чудово, проте має бути своєчасне підвезення боєкомплекту та куплені дрони. Оскільки війна це не тільки героїзм особового складу, а й ефективна логістика. Саме від цього буде залежати подальша ситуація на Авдіївському напрямку", - пояснив Морозов.

Офіцер відзначив, що Збройні сили вживають заходів для покращення обстановки в районі Авдіївки. За його словами на цьому напрямку може відбутись все, що завгодно через високу інтенсивність і динамічність бойових дій.

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"Промзона може стати сірою зоною бойових дій, а можливо справа дійде і до вуличних боїв у місті. Сьогодні Авдіївський напрямок - дуже складна ділянка фронту, де ворог проводить активні наступальні дії, а ми намагаємось їх стримати. Про перспективу важко говорити. Ворог має локальні тимчасові успіхи. Звісно ми готуємось до найгіршого, але й намагаємось покращити ситуацію", - додав він.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що російські війська продовжують наступ на місто Авдіївка в Донецькій області, не беручи до уваги значні втрати, які вони понесли під час інтенсивних боїв. У той же час Сили оборони України розробили план протидії окупантам на цьому напрямку, але його виконання вимагає великих зусиль.

У 47-й окремій механізованій бригаді повідомили про те, що Сили оборони України утримують контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, не зважаючи на активні спроби російських окупантів захопити його.

Водночас, як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, Збройні сили України відбили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки, а також успішно здійснили контратаку в районі Авдіївки.

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