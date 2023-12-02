У ЗСУ спростували чутки про просування РФ на територію Авдіївського коксохіму

Російські окупанти щодня штурмують Авдіївку та безуспішно намагаються потрапити на територію Авдіївського коксохімічного заводу.

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Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем українських військових / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/brygada47

Українські військові контролюють Авдіївський коксохімічний завод, хоча російські окупанти активно намагаються його захопити. Про це повідомляє 47-а окрема механізована бригада.

Зазначається, що окупанти не перестають штурмувати Авдіївку щодня. Вони роблять ставку на піхоту, місцями застосовують бронетехніку.

Воїни 47 окремої механізованої бригади разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів. Росіяни зазнають втрат у великих масштабах.

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Бійці також спростували чутки про нібито просування ворога на території Авдіївського коксохімічного заводу.

"Також ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод контролюють Збройні Сили України", - повідомили захисники у Telegram.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

30 листопада офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, оскільки противник продовжує атакувати позиції Сил оборони України, акцентуючи увагу, зокрема, на промзоні. За словами Морозова, саме промзона є однією з найбільш активних точок бойових дій.

1 грудня начальник служби зі зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін заявив, що окупаційні війська агресора Росії прагнуть до захоплення коксохімічного заводу в Авдіївці, без якого місто взяти дуже складно. Ворог систематично зазнає втрат, ЗСУ потребують дронів. Обстановка на Авдіївському напрямку стабільно важка.

2 грудня у свіжому звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Бахмутському напрямку. ЗСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки та успішно контратакували в районі Авдіївки.

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