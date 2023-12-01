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"Ми не згодні": Орбан видав нову скандальну заяву про вступ України до ЄС

Ангеліна Підвисоцька
1 грудня 2023, 16:40
Прем'єрміністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме питання про початок переговорів про вступ України до ЄС.
Орбан, Україна
Орбан виступив проти початку переговорів про вступ України до ЄС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Пропутінський прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову заяву про членство України в ЄС. Він цинічно заявив, що Угорщина блокуватиме це. Про це повідомляє Kossuth.

Він не хоче, щоб питання про вступ України до Євросоюзу вносили на порядок денний саміту, який запланований на грудень. Вся річ у тому, що переговори про вступ "не відповідають інтересам Угорщини".

"Ми не проти цих рішень, ми просто не згодні з іншими країнами-членами. Якщо ми згодні, то позиція ЄС є, якщо ні, то її немає", - сказав Орбан.

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В Угорщині кажуть, що переговори не можна починати, оскільки відповідна пропозиція про вступ не підготовлена. Його нібито бентежить те, що Україна перебуває у стані війни і правова система працює інакше. Він також каже, що зараз неможливо порахувати чисельність населення, щоб зрозуміти, наскільки велика територія України, адже частина знаходиться під "військовим контролем РФ".

Орбан ставить питання про кількість грошей, які треба буде витратити на розвиток країни, що призведе до "втрати ресурсів країнами-членами ЄС".

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

Скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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