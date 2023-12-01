Раптова "самоліквідація" на полігоні: у РФ морпіхи влаштували вибухове вогнище

У Росії раптово "самоліквідувались" 12 морських піхотинців-контрактників. Сталося це на полігоні Кузьмінський в Ростовській області. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Це підтверджують виданню джерела в російських силових структурах. Морпіхи підірвались 3 листопада. Повідомляється, що вони розпалили багаття поруч зі штабелем боєприпасів. Один із снарядів для ручного протитанкового гранатомета скотився у багаття та здетонував.
Внаслідок вибуху 8 морпіхів загинули на місці, ще 8 були травмовані, четверо померли в лікарні.
Слід зазначити, що офіційні російські структури не повідомляли про інцидент.
Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ ліквідували російського генерал-майора ВДВ Дмитра Ульянова. Він командував полком окупантів, які були мобілізовані в Республіці Татарстан.
Також в Україні був ліквідований комбриг 2-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", полковник Денис Іванов (позивний "Ташкент"). Його часто показували по російських держканалах і називали "легендарним комбригом".
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