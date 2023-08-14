Росія може вдарити по Україні на День Незалежності, ворог підступний - Ігнат

Агресорка Росія може миттєво перейти в бойову готовність і запустити свої снаряди по території України, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-mozhet-udarit-po-ukraine-na-den-nezavimosti-vrag-kovaren-ignat-10493146.html Посилання скопійоване

Окупанти РФ можуть завдати ударів по Україні будь-якого дня - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Держава-окупант Росія здатна влаштувати обстріли України на День незалежності, 24 серпня, так само, як і в будь-які інші дні. Захисники неба будуть ще більш посилено контролювати ситуацію, реагувати на загрози і попереджати українців. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що навряд чи варто ділитися припущеннями, оскільки ворог підступний і в будь-який момент може завдати удару.

"От зараз ми з вами говоримо, а в небі знаходиться 30 російських повітряних цілей. Це і безпілотники, і літаки-розвідники, винищувачі. У зв'язку з цим від окупантів можна очікувати чого завгодно і коли завгодно", - сказав Гнат.

відео дня

За словами представника Повітряних сил, ворог здатний швидко привести свій арсенал в бойову готовність і запустити снаряди по території України.

"Зрозуміло, що ми будемо в ці дні більш посилено, більш виважено і впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут у нас кожен день – це тривога і увага. Тому потрібно про це пам'ятати", - підкреслив Юрій Ігнат.

Росія на День Незалежності може влаштувати декілька хвиль атак - ГУР

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що Росія може завдати ракетних ударів по Україні 24 серпня. При цьому ворог може атакувати на день раніше або пізніше. Атакувати окупанти здатні в декілька хвиль.

"Власне, я не думаю, що це може здивувати когось із українців. У цій ситуації рекомендації залишаються ті ж, які діють весь час повномасштабної війни: чуєш тривогу – йди в укриття. Але мушу сказати також, що День Незалежності України - це наше найголовніше державне свято. За неї боролося дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні. Це мотивація для всіх сил безпеки і оборони нашої держави продовжувати свою наполегливу і креативну роботу", - сказав він в інтерв'ю Obozrevatel.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олексій Гетьман зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ можуть вийти до Криму до Дня Незалежності. Для цього силам оборони України потрібно прорвати "суходільний коридор" окупантів на півдні.

Загроза ударів Росії до Дня Незалежності України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що Росія може готуватися до потужного удару на День Незалежності. За його словами, ворог здатен задіяти всі види ракет.

Політолог Ігор Рейтерович спрогнозував тактику росіян до Дня Незалежності. На думку експерта, окупанти способи вдарити по Україні в будь-який день, незалежно від дат.

Інші новини: