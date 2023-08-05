Били по "Мотор Січі": Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ

Президент наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".

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Зеленський розкрив подробиці ракетної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Офіис президента України, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська у суботу, 5 серпня, вкотре здійснили ракетну атаку на Україну. Загарбники завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".

відео дня

"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - сказав український гарант.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракети були запущені із Чорного моря.

У Повітряних силах заявили, що Кинджали летіли у бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У Мережі повідомили про те, що у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи.

Нещодавно журналісти "Схем" опублікували докази того, що Росія цинічно обстрілює українські міста крилатими ракетами, які Київ передав Москві у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Загалом РФ отримала від України 575 крилатих ракет. Окрім ракет Київ передав Москві ще й 8 бомбардувальників Ту-160 та три Ту95МС.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

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