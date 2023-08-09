'Накопичують ракети': експерт спрогнозував тактику росіян до Дня Незалежності України

Україні та українцям треба бути готовими щодня до того, що обстріли можуть відбутися.

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Росія може атакувати Україну до Дня Незалежності / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот: відео Міноборони РФ

Політолог Ігор Рейтерович пояснив загрозу ракетних атак Росії по Україні до Дня Незалежності України.

Рейтерович для ТСН розповів, що окупанти тепер можуть легко вдарити по Україні в будь-який день, їм вже не потрібен якийсь там символізм. Безумовно, вони його люблять.

"Якщо подивитися, то дуже багато якихось подій у війні вони прив'язують до якихось дат, це помітно. Але іноді вони домагаються до дуже відомих дат не прив'язуватися, оскільки це вже навіть для росіян буде виглядати дуже тупо, хоча вони тут абсолютні майстри", - зазначив політолог.

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За словами експерта, Україні та українцям треба бути готовими щодня до того, що обстріли можуть відбутися. Це не прив'язано до певної дати, це прив'язано до інших причин.

"От останні кілька місяців причина дуже банальна і технічна: їм треба просто накопичувати хоча б якусь кількість ракет, які вони потім можуть запустити по Україні. Тобто в них немає зараз такого запасу, що вони можуть п'ять днів підряд це робити. Вони можуть це робити у 2-3 дні, такими хвилями. Потім кілька тижнів вони накопичують і потім знов завдають цих ударів", - підсумував політолог.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що у ЗСУ наголосили про серйозну небезпеку від РФ - може найближчим часом атакувати Україну ракетами. В акваторії Чорного моря збільшилася кількість кораблів, на борту яких можуть бути ракети.

РФ атакувала Україну Кинжалами та Калібрами. Під час тривоги у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. У Запорізькій ОВА підтвердили, що РФ атакувала місто ракетами.

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