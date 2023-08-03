Окупанти готують потужний ракетний удар: Сили оборони зробили попередження

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що росіяни можуть скоро вдарити по Україні ракетами після останніх атак дронів.

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Наталія Гуменюк каже, що окупанти вивели кораблі-ракетоносії в море / колаж Главред, фото ОК "Південь" і скріншот з відео

Країна-агресор Росія може завдати ракетного удару по Україні після недавніх атак із застосуванням безпілотників-камікадзе, оскільки окупанти вивели в Чорне море ракетоносії. Таку заяву зробила речник Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Корабельне угруповання розгорнуто досить потужно-17 кораблів у Чорному морі, 1 корабель, як зазвичай, чергує в Азовському. Два ракетоносії продовжують бойове чергування-надводний і підводний, 12 ракет "калібрів", ‒ заявила офіцер.

Гуменюк не виключає, що окупаційні війська РФ можуть готуватися до нового обстрілу України ракетами, тому вивели кораблі-ракетоносії в море.

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За її словами, це може свідчити про підготовку до нового обстрілу.

"Аналіз свідчить, що після" шахедної " атаки ворог застосовує ракети, спираючись на отримані дані, аналізуючи попередню атаку. Тобто виявлення систем ППО і створення маршрутів для ракет з максимальним ураженням", ‒ сказала Гуменюк.

Ракетний удар РФ по Кривому Розі

31 Липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку.

Жителі, яким вдалося дивом вижити після удару, згадували, як відчули вибухову хвилю і як їх відкинуло в інші кімнати.

На черговий російський терор відреагував і президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, станом на 19: 00 пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. В результаті російського ракетного удару загинули шестеро людей, 75 отримали поранення.

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