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Ворог вдарив Кинджалами по Франківщині: у ЗСУ назвали ціль ракетної атаки РФ

Олексій Тесля
11 серпня 2023, 16:44 оновлено 11 серпня, 16:52
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Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, розповіли в ЗСУ.
Ворог вдарив Кинджалами по Франківщині: у ЗСУ назвали ціль ракетної атаки РФ
Окупанти вдарили ракетами по Україні / колаж: Главред, фото: АрміяInform , warfor.me

Країна-агресор РФ вдарила чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал з чотирьох літаків МіГ-31к у п'ятницю, 11 серпня.

Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської і Липецької областей Росії. Про це розповіли у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід в район аеродрому Коломия Івано-Франківської області",-підкреслюється в повідомленні.

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Подробиці ракетного удару РФ по Франківщині

У свою чергу спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що під час ракетного удару, який здійснили окупанти сьогодні, 11 серпня, вони намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть вчитися на винищувачах F-16.

За словами спікера Повітряних сил, ракети ворога летіли на військові аеродроми, які знаходяться під його прицілом вже не перший місяць.

"Аеродром Старокостянтинів зараз найбільше переживає наслідки ударів. Тепер Івано-Франківська область. Під ударом опинилися наші молоді льотчики, які скоро їдуть вчитися на F-16. Хотіли вдарити по нашій молоді і позбавити нас перспективи перейти на західну техніку", - сказав Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що атака окупантів не мала успіху і не принесла їм бажаних результатів.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, 11 серпня вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

Пізніше стало відомо, що російська ракета вбила дитину. 11 серпня близько 10 години ранку російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

Більше новин:

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