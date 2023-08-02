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РФ готується до потужного удару на День Незалежності: експерт розкрив цілі росіян

Юлія Куришко
2 серпня 2023, 19:52 оновлено 2 серпня, 19:57
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Коваленко наголосив, що черговий удар противник може нанести напередодні 24 серпня, у символічну для України дату.
РФ готується до потужного удару на День Незалежності: експерт розкрив цілі росіян
Росія готується до потужного обстрілу України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що сьогоднішня нічна атака росіян на Київ могла мати подвійну мету: ураження адмінбудівель столиці та збір розвідувальної інформації.

"Безпілотники при цьому можуть маневрувати, змінювати траекторію, тому важко визначити, яка мета у них була. Використання "Shahed" фінансово вигідніше, ніж ракет. Як відомо, ціна одного такого БПЛА - 30-35 тис. доларів. Росіянам важливо влаштовувати терор, це є одним з елементів їхнього впливу. Але є інший момент - паралельний збір розвідувальної інформації. Збирається інформація про те, де збивають, що їх збиває", - пояснив Коваленко в інтерв'ю ТСН.

За словами експерта, знаючи про прив'язку атак до важливих дат, нескладно спрогнозувати, що черговий удар противник може нанести напередодні 24 серпня.

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"Після того, як росіяни використали велику кількість ракет Х-101 та Х-555 26 липня, вони знову їх накопичуюють. Тому я не виключаю, що напередодні Дня Незалежності, починаючи десь з 20-21 серпня, можуть розпочатись обстріли обмеженим боєкомплектом, поступово переходячи до використання більшої кількості ракет", - не виключає Олександр Коваленко.

Коваленко додав, що противник може використати всі типи ракет, якими володіє.

"Можливе застосування не тільки Х-101, Х-555, а і "Калібрів", Х-22, "Оніксів" та інших. Я цього не виключаю, тому що вони хворі, а День Незалежності України їх більш за все бісить. Хворі терористи можуть здійснити удар. Можуть ударити не тільки по Києву, а і по Одесі, Запоріжжю, Херсону", - наголошує Коваленко.

До цього Коваленко додає, що застосовуючи ракети під час атак по Україні, росіяни усвідомлюють фактор неточності та дефективності свого озброєння.

"Наносячи удар по місту, по якомусь важливому для них об’єкту, вони знають, що ракета може відхилитись на 100-150 метрів або на 500-600 метрів. Є висока вірогідність цього, вони усвідомлюють, що можуть постраждати цивільні люди", - каже Олександр Коваленко.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 2 серпня у Києві гриміли вибухи, РФ атакувала "Шахедами". Окупанти вдарили по Києву дронами "Shahed". Групи дронів заходили до столиці України одночасно за кількома напрямками.

РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами. ЗСУ попередили про серйозну небезпеку та наголосили, що в акваторію Чорного моря вийшов російський ракетоносій "Кинджалів".

Росія вдарила дронами по Одещині. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Даних про постраждалих не надходило.

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