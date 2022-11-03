Росія вже готова вивести війська з Херсона - Politico

Росія вже готова вивести війська з Херсона / Колаж фото Міноборони РФ, Суспільне

Українські військові відтісняють російських окупантів на півдні. Росія стикається зі значними проблемами на фронті та критично малою кількістю боєприпасів. Через усе це РФ вже підготувалась до виведення своїх військ з Херсона. Про це заявив західний чиновник, повідомляє Politico.

Росіяни вже давно зайняли оборонну позицію, бо для атаки в них не вистачає сил та озброєння.

"Ми впевнені у наших попередніх попередженнях щодо перспективи виведення російських військових зі всього Херсонського плацдарму. План майже напевно розробляли заздалегідь", - сказав чиновник.

Однак чиновник попередив, що рішення про відступ пов'язане з тим, що командування РФ розглядає можливості перекидання військ на ділянки, де буде можливість "краще оборонятися, щоб бути ефективними, підтримувати свої власні запаси боєприпасів, підтримувати чисельність своїх військ та готуватися до зими".

"Я думаю, на їхню думку, вони вирішили, що Херсон не вартий того, щоб за нього воювати, що цей природний оборонний бар'єр річки для них надзвичайно цінний", - додав чиновник.

Звільнення Херсона

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські окупанти не готуються до виходу з Херсона, вони готуються до оборони. При цьому Буданов вважає, що ВСУ до кінця року деоккупируют Херсон.

Новий командувач російським окупаційним корпусом в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив - після того, як командувати угрупованням російських окупаційних військ в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, є ризики того, що Херсон перетвориться на другий Маріуполь за ступенем руйнувань і кількістю жертв.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що українські військові в разі реалізації оптимістичного сценарію можуть швидко звільнити Правобережжя Херсонської області, що дозволить їм просуватися на Лівобережжі Херсонщини та в Запорізькій області. Таким чином за 2-3 місяці може бути звільнений материковий південь нашої держави. Якщо все піде за таким сценарієм, то після цього до Нового року українські воїни можуть звільнити і схід України.

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