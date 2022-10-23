'Зайдуть навіть в Луганськ': ЗСУ можуть звільнити південь і схід за 3 місяці – генерал Маломуж

ЗСУ можуть звільнити південь і схід за 3 місяці – генерал Маломуж/ УНІАН, Главред

Українські військові у разі реалізації оптимістичного сценарію можуть швидко звільнити правобережжя Херсонської області, що дозволить їм просуватися на лівобережжі Херсонщини та у Запорізькій області. Таким чином за 2-3 місяці може бути звільнений материковий південь нашої держави.

Якщо усе піде за таким сценарієм, то після цього до Нового року українські воїни можуть звільнити і схід України. Про це розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж в інтерв’ю "Обозревателю".

Коли українські військові звільнять Херсон, це посіє масштабну паніку у лавах противника і змусить його відступати. Після цього може впасти фронт на сході.

"Звичайно, я не говоритиму про конкретику, бо це справи Генштабу наших Збройних сил. Але можна сказати, що це може спричинити не тактичні, а стратегічні успіхи спочатку у звільненні цих областей. Потім може впасти фронт на сході", – зазначає Маломуж.

Після такої хвилі паніки і падіння спочатку південного, а потім і східного фронтів противника захисники України можуть зайти до Луганської області й навіть до Луганська, припускає генерал.

"Тоді можна буде зайти вже й до Луганської області. Не тільки до Лисичанська, а й до самого Луганська. Ми загрожуватимемо ударом з тилу й донбаському угрупованню на Донеччині. Це може статися у процесі обвалу південного фронту та частково східного. Потім може бути масовий відступ противника у форматі паніки і великих втрат", – зазначає Маломуж.

Таким чином "на плечах противника, який втікає і панікує", українські воїни можуть просунутися і до Криму, каже генерал.

Проте для таких успіхів Україні потрібно правильно зорієнтувати нашу стратегію на підготовку ударних сил і засобів та ефективно застосовувати новітні засоби, надані західними партнерами для захисту нашої держави.

Що передбачає песимістичний сценарій

Але є й песимістичний сценарій. Він передбачає, що звільнення Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей може затягтися до зими або навіть до весни 2023 року. Такий розвиток подій загрожує нам у тому разі, якщо Росія витратить найближчі 2-3 місяці на підготовку мобілізованих і встигне підготувати 200-250 тисяч окупантів для відправки на фронт. Тоді українські армії доведеться готувати дуже серйозну оборону по усіх рубежах.

"Звичайно, ми все одно просуватимемося, але це будуть важкі бої, важкий поступ. Нам доведеться відвойовувати кілька сіл на день, можливо, проводити операції з оточення певних населених пунктів. Якщо реалізується такий сценарій, то прогнозувати, що до літа ми повністю звільнимо територію країни, тим більше Крим, вже неможливо", – зазначає генерал Маломуж.

Звільнення Херсонської області

Раніше повідомлялося, що російські окупанти тікають з Херсонщини. Вони повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове. Ворог також евакуював своїх офіцерів та медиків з Берислава. Окупанти забирають у місцевого населення автомобілі та намагаються втекти паромною переправою в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що якщо силам оборони України вдасться відбити в окупантів Росії правий берег Херсонської області, з'явиться можливість контролювати запорізький напрямок, встановити вогневий контроль над логістикою з Криму, Мелітополем, підступах до Енергодару, Каховкою і Північно-Кримським каналом.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Новій Каховці на Херсонщині. У результаті удару було знищено 6 одиниць озброєння і військової техніки, а майже 150 окупантів були поранені.

Читайте також: