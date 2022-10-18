"Не виключені непрості рішення": у Шойгу натякнули на підготовку "здачі" Херсона

Сергій Суровікін поскаржився на важку для окупантів ситуацію на Херсонщині / whatisyournameinsider.com/УНИАН

Командувач російськими окупаційними військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін заявив про те, що подальші дії РФ щодо захопленого Херсона залежатимуть "від військово-тактичної ситуації, що складається".

Відповідне відео із заявами генерала-рашиста поширили пропагандистські ЗМІ РФ.

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона.

"(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ

При цьому російський генерал спробував прикрити підготовлювану здачу Херсона турботою про мирне населення.

"ЗС РФ забезпечить безпечний, вже оголошений виїзд населення за програмою переселення, що готується урядом Росії", - зазначив він.

Додамо, що Суровікін прямо заявив про те, що окупанти РФ вже не думають про наступ в Україні і окопуються в оборону.

"Російське угруповання військ нарощує склад, створює резерви і зводить оборонні позиції по всій лінії бойового зіткнення", - додав він.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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