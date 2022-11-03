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ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони США

3 листопада 2022, 21:16

Українські військовослужбовці цілком можуть звільнити Херсон. Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що ЗСУ працюють ефективно.

Пентагон, Херсон
ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони США / https://ua.depositphotos.com

Солдати та офіцери ЗСУ зможуть відбити Херсон від російських окупантів, оскільки завжди працюють ефективно і методично.

Про це заявив керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін, повідомляє британське видання The Guardian.

"Я, безумовно, вірю, що у них [ВСУ - Главред] є всі можливості для цього. І найголовніше, українці вірять, що у них є можливість це зробити", – заявив міністр.

За словами Остіна, Україна має можливість повернути Херсон, оскільки їхня робота є методичною та ефективною.

До слова, свою заяву Керівник Пентагону зробив в той же самий день, коли російські колаборанти в Херсоні почали говорити про те, що російські окупанти можуть незабаром вийти з лівого берега Дніпра.

Звільнення Херсона

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські окупанти не готуються до виходу з Херсона, вони готуються до оборони. При цьому Буданов вважає, що ВСУ до кінця року деоккупируют Херсон.

Новий командувач російським окупаційним корпусом в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив - після того, як командувати угрупованням російських окупаційних військ в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, є ризики того, що Херсон перетвориться на другий Маріуполь за ступенем руйнувань і кількістю жертв.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що українські військові в разі реалізації оптимістичного сценарію можуть швидко звільнити Правобережжя Херсонської області, що дозволить їм просуватися на Лівобережжі Херсонщини та в Запорізькій області. Таким чином за 2-3 місяці може бути звільнений материковий південь нашої держави. Якщо все піде за таким сценарієм, то після цього до Нового року українські воїни можуть звільнити і схід України.

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