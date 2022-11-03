ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони США / https://ua.depositphotos.com

Солдати та офіцери ЗСУ зможуть відбити Херсон від російських окупантів, оскільки завжди працюють ефективно і методично.

Про це заявив керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін, повідомляє британське видання The Guardian.

"Я, безумовно, вірю, що у них [ВСУ - Главред] є всі можливості для цього. І найголовніше, українці вірять, що у них є можливість це зробити", – заявив міністр.

За словами Остіна, Україна має можливість повернути Херсон, оскільки їхня робота є методичною та ефективною.

До слова, свою заяву Керівник Пентагону зробив в той же самий день, коли російські колаборанти в Херсоні почали говорити про те, що російські окупанти можуть незабаром вийти з лівого берега Дніпра.

Звільнення Херсона

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