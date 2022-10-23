"Дуже ймовірно": експерт пояснив, чому над Херсоном нависла загроза стати другим Маріуполем

Після того, як командувати окупаційними військами в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, над Херсоном нависла загроза, каже Олег Жданов.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду заявив - після того, як командувати угрупованням російських окупаційних військ в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, є ризики того, що Херсон перетвориться на другий Маріуполь за ступенем руйнувань і кількістю жертв.
"Думаю, що так. Дуже ймовірно, що так і буде. Як тільки прийшов Суровікін, почалися масовані бомбардування. Ось і тут буде те ж саме. До речі, я погоджуся з Кімом, який сказав, що росіяни на лівому березі Херсонщини готують позиції для артилерії, щоб обстрілювати Херсон і правобережжя. Так що російські війська не підуть просто так ‒ на нас чекає серйозна битва за Херсон", - сказав він.
Ситуація в Херсонській області
Новий командувач російським окупаційним корпусом в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від"ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.
"[Обстановка, - Главред] вона непроста , не виключається прийняття непростих рішень", - сказав Суровікін.
Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо сказав, що окупаційна адміністрація регіону через наступ ЗСУ переїжджає з правого на лівий берег Дніпра. Звідти колаборанти зібралися "керувати областю".
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