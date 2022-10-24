До кінця року Україна відіб'є Херсон - Буданов

Кирило Буданов розповів про ситуацію на Херсонщині / Фото уп

Росія наближається до програшу у війні в Україні - як до глобального, так і локального на місцях. Зокрема, у Херсоні. У зв'язку з цим російський генерал Сергій Суровікін готує ґрунт для того, щоб, якщо буде ухвалено рішення щодо здачі міста або їх просто виб'ють звідти, можна було згладити ситуацію.

Про це заявив інтерв'ю Українській правді керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, зараз російські окупанти не готуються до виходу з Херсона, вони готуються до оборони. При цьому загарбники проводять інформаційну кампанію під гаслом "Ми дбаємо про людей". Приміром, з Херсона виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели.

"Причому як виводять - вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять - саме переводять - всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якомога швидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити (...) тобто створюють ілюзію того, що все пропало. Разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи і готують вулиці міста до оборони", - розповів Буданов.

За його словами, росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть хоча б контроль над Каховською дамбою, яка є єдиною повноцінно функціонуючою транспортною артерією, їм доведеться дуже швидко ухвалювати рішення.

"Або дуже-дуже швидко залишати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація дещо інша, але концептуально буде дуже схожа. І ось розуміючи це все, вони готують ґрунт, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Однак вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони", - сказав глава ГУР.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть ЗСУ до кінця року відбити Херсон, Буданов відповів: "Думаю, що так".

Звільнення Херсона

Новий командувач російським окупаційним корпусом в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

"[Обстановка, - Главред) вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - сказав Суровікін.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що після того, як командувати угрупуванням російських окупаційних військ в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, є ризики того, що Херсон перетвориться на другий Маріуполь за ступенем руйнувань і кількістю жертв.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що українські військові в разі реалізації оптимістичного сценарію можуть швидко звільнити Правобережжя Херсонської області, що дозволить їм просуватися на Лівобережжі Херсонщини та в Запорізькій області. Таким чином за 2-3 місяці може бути звільнений материковий південь нашої держави. Якщо все піде за таким сценарієм, то після цього до Нового року українські воїни можуть звільнити і схід України.

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