Такого від лютого ніхто не чекав: що приготувала погода для Дніпра цього тижня

У Дніпрі упродовж тижня очікують різкі температурні перепади від морозів до плюсових градусів вдень.

У Дніпрі наступного тижня різке потепління може принести дощ, мряку / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

Температурні гойдалки: від -12°C до +9°C за тиждень

Очікуються ожеледиця, дощі та підвищена вологість

Похмура та хмарна погода більшість днів

Мешканців Дніпра упродовж тижня очікують справжні "температурні гойдалки". За прогнозом Sinoptik, протягом тижня погода різко змінюватиметься: від сильних нічних морозів до майже весняного тепла з дощами та високою вологістю.

9 лютого, понеділок

Тиждень розпочнеться з відчутного похолодання. Вночі температура знизиться до -12°C, удень становитиме -7…-8°C. Опадів не прогнозують, проте через мороз і вологість на дорогах можлива ожеледиця.

У народі казали: "Лютнева відлига нічого не варта". Наші предки вірили: якщо хмари йдуть проти вітру — буде сніг, а якщо дим із труби стелиться землею — чекай снігопаду.

Погода в Дніпрі 9 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

10 лютого, вівторок

Один із найхолодніших днів тижня. Вночі до -12°C, удень — близько -5°C. Погода суха, з мінливою хмарністю, без істотних опадів.

У народі остерігалися вітру цього дня, вважаючи, що він віщує сире й холодне літо: "Не до добра літнього вітер". Також звертали увагу на сніг: якщо він залишався на гілках — не танув і на землі.

Погода в Дніпрі 10 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

11 лютого, середа

Температура почне поступово підвищуватися. Вночі до -9°C, удень — близько -2°C. Хмарність зростатиме, атмосферний тиск знижуватиметься — це свідчитиме про наближення теплого фронту.

У давнину говорили: якщо цього дня шумить ліс — чекай відлиги. Вважалося, що з 3 по 11 лютого тривають "сім морозних ранків", а погоду описували словами: "і теплом приголубить, і морозом віддубасить".

Погода в Дніпрі 11 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

12 лютого, четвер

У Дніпро прийде відлига. Вдень температура підніметься до +2°C, уночі ще зберігатиметься мороз до -4°C. Через танення снігу та повторне підмерзання можливе утворення ожеледиці.

Наші пращури вірили: якщо місяць уночі був червонуватий — буде сильний вітер, а "вітер здійнявся — до сирого року". Північний вітер без хмар, навпаки, віщував похолодання.

Погода в Дніпрі 12 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

13 лютого, п’ятниця

День здивує різким потеплінням. Удень — до +6°C, уночі — близько +1°C. Очікується похмура погода, можливий дощ або мряка, вологість повітря сягатиме 93%.

За народними прикметами, якщо цього дня з’являвся іній — снігу вночі не чекали, а сніг, навпаки, вважали ознакою швидкої відлиги. Посилення вітру віщувало заметілі.

Погода в Дніпрі 13 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

14 лютого, субота

На День закоханих у Дніпрі буде незвично тепло. Вдень температура підніметься до +9°C, уночі — +4…+5°C. Хмарна погода створить відчуття ранньої весни, хоча можливі опади.

У народі вважали: якщо цього дня випадав сніг — весна буде дощовою. Якщо ж небо вкривалося туманними білими хмарами — чекали на покращення погоди. Саме за цим днем намагалися передбачити, якою буде решта зими.

Погода в Дніпрі 14 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

15 лютого, неділя

Тиждень завершиться м’якою та вологою погодою. Вдень близько +5°C, уночі — до +2°C. Хмарність збережеться, але вологість дещо знизиться. Сильні морози остаточно відступлять.

За повір’ям, "яка погода цього дня — такою й весна буде". Якщо тепло — весна рання, якщо сніжно — дощова й затяжна. Навіть поведінка курей слугувала прикметою: якщо птах п’є воду біля порогу — весна буде теплою.

Погода в Дніпрі 15 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

Якою буде погода в лютому - прогноз Укргідрометцентру

Як писав Главред, синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що погодні умови в Україні в лютому загалом відповідатимуть кліматичній нормі. У більшості областей середня температура повітря може бути приблизно на 1,5 °C вищою за звичайну.

Очікується, що середньомісячна температура в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, коливатиметься від -4 °C до +2 °C, що відповідає багаторічним показникам. В інших регіонах країни повітря буде дещо теплішим за норму — близько +1,5 °C над середніми значеннями.

Що стосується опадів, їхня кількість упродовж місяця прогнозується на рівні 29–67 мм, а в Карпатах місцями до 74–83 мм, що також відповідає кліматичній нормі — близько 80–120 % від середніх багаторічних показників.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у неділю, 8 лютого, погоду на Житомирщині визначатиме циклон STEPHIE, який приніс у регіон хмарність, періодичні снігопади та ожеледицю на дорогах. Уже з 9 лютого погодні умови різко зміняться — область опиниться під впливом скандинавського антициклону EMMERAM, що сприятиме проясненням і зниженню температури. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

Крім того, погода в Україні в ніч на 9 лютого буде морозною. Найближчими днями варто очікувати на зменшення температури повітря до -22 градусів за Цельсієм. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Також у Полтаві та області також прогнозують помітні температурні коливання. Після підвищення температури до близько нуля на вихідних із початку нового робочого тижня очікується повернення морозної погоди. У Полтавському обласному центрі з гідрометеорології також попередили про ймовірність опадів на початку тижня.

