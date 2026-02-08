Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Такого від лютого ніхто не чекав: що приготувала погода для Дніпра цього тижня

Руслан Іваненко
8 лютого 2026, 19:01оновлено 8 лютого, 20:04
79
У Дніпрі упродовж тижня очікують різкі температурні перепади від морозів до плюсових градусів вдень.
Дніпро
У Дніпрі наступного тижня різке потепління може принести дощ, мряку / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

  • Температурні гойдалки: від -12°C до +9°C за тиждень
  • Очікуються ожеледиця, дощі та підвищена вологість
  • Похмура та хмарна погода більшість днів

Мешканців Дніпра упродовж тижня очікують справжні "температурні гойдалки". За прогнозом Sinoptik, протягом тижня погода різко змінюватиметься: від сильних нічних морозів до майже весняного тепла з дощами та високою вологістю.

9 лютого, понеділок

Тиждень розпочнеться з відчутного похолодання. Вночі температура знизиться до -12°C, удень становитиме -7…-8°C. Опадів не прогнозують, проте через мороз і вологість на дорогах можлива ожеледиця.

відео дня

У народі казали: "Лютнева відлига нічого не варта". Наші предки вірили: якщо хмари йдуть проти вітру — буде сніг, а якщо дим із труби стелиться землею — чекай снігопаду.

Погода в Дніпрі 9 лютого
Погода в Дніпрі 9 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

10 лютого, вівторок

Один із найхолодніших днів тижня. Вночі до -12°C, удень — близько -5°C. Погода суха, з мінливою хмарністю, без істотних опадів.

У народі остерігалися вітру цього дня, вважаючи, що він віщує сире й холодне літо: "Не до добра літнього вітер". Також звертали увагу на сніг: якщо він залишався на гілках — не танув і на землі.

Погода в Дніпрі 10 лютого
Погода в Дніпрі 10 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

11 лютого, середа

Температура почне поступово підвищуватися. Вночі до -9°C, удень — близько -2°C. Хмарність зростатиме, атмосферний тиск знижуватиметься — це свідчитиме про наближення теплого фронту.

У давнину говорили: якщо цього дня шумить ліс — чекай відлиги. Вважалося, що з 3 по 11 лютого тривають "сім морозних ранків", а погоду описували словами: "і теплом приголубить, і морозом віддубасить".

Погода в Дніпрі 11 лютого
Погода в Дніпрі 11 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

12 лютого, четвер

У Дніпро прийде відлига. Вдень температура підніметься до +2°C, уночі ще зберігатиметься мороз до -4°C. Через танення снігу та повторне підмерзання можливе утворення ожеледиці.

Наші пращури вірили: якщо місяць уночі був червонуватий — буде сильний вітер, а "вітер здійнявся — до сирого року". Північний вітер без хмар, навпаки, віщував похолодання.

Погода в Дніпрі 12 лютого
Погода в Дніпрі 12 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

13 лютого, п’ятниця

День здивує різким потеплінням. Удень — до +6°C, уночі — близько +1°C. Очікується похмура погода, можливий дощ або мряка, вологість повітря сягатиме 93%.

За народними прикметами, якщо цього дня з’являвся іній — снігу вночі не чекали, а сніг, навпаки, вважали ознакою швидкої відлиги. Посилення вітру віщувало заметілі.

Погода в Дніпрі 13 лютого
Погода в Дніпрі 13 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

14 лютого, субота

На День закоханих у Дніпрі буде незвично тепло. Вдень температура підніметься до +9°C, уночі — +4…+5°C. Хмарна погода створить відчуття ранньої весни, хоча можливі опади.

У народі вважали: якщо цього дня випадав сніг — весна буде дощовою. Якщо ж небо вкривалося туманними білими хмарами — чекали на покращення погоди. Саме за цим днем намагалися передбачити, якою буде решта зими.

Погода в Дніпрі 14 лютого
Погода в Дніпрі 14 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

15 лютого, неділя

Тиждень завершиться м’якою та вологою погодою. Вдень близько +5°C, уночі — до +2°C. Хмарність збережеться, але вологість дещо знизиться. Сильні морози остаточно відступлять.

За повір’ям, "яка погода цього дня — такою й весна буде". Якщо тепло — весна рання, якщо сніжно — дощова й затяжна. Навіть поведінка курей слугувала прикметою: якщо птах п’є воду біля порогу — весна буде теплою.

Погода в Дніпрі 15 лютого
Погода в Дніпрі 15 лютого / Фото: скріншот sinoptik.ua

Якою буде погода в лютому - прогноз Укргідрометцентру

Як писав Главред, синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що погодні умови в Україні в лютому загалом відповідатимуть кліматичній нормі. У більшості областей середня температура повітря може бути приблизно на 1,5 °C вищою за звичайну.

Очікується, що середньомісячна температура в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, коливатиметься від -4 °C до +2 °C, що відповідає багаторічним показникам. В інших регіонах країни повітря буде дещо теплішим за норму — близько +1,5 °C над середніми значеннями.

Що стосується опадів, їхня кількість упродовж місяця прогнозується на рівні 29–67 мм, а в Карпатах місцями до 74–83 мм, що також відповідає кліматичній нормі — близько 80–120 % від середніх багаторічних показників.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у неділю, 8 лютого, погоду на Житомирщині визначатиме циклон STEPHIE, який приніс у регіон хмарність, періодичні снігопади та ожеледицю на дорогах. Уже з 9 лютого погодні умови різко зміняться — область опиниться під впливом скандинавського антициклону EMMERAM, що сприятиме проясненням і зниженню температури. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

Крім того, погода в Україні в ніч на 9 лютого буде морозною. Найближчими днями варто очікувати на зменшення температури повітря до -22 градусів за Цельсієм. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Також у Полтаві та області також прогнозують помітні температурні коливання. Після підвищення температури до близько нуля на вихідних із початку нового робочого тижня очікується повернення морозної погоди. У Полтавському обласному центрі з гідрометеорології також попередили про ймовірність опадів на початку тижня.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:41Синоптик
Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

20:37Україна
Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

20:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Останні новини

20:41

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:37

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

20:02

Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

19:39

Не лише сміх: найкращі комедії для зимових вечорів

19:26

Зрада без очевидних ознак: психолог розкрила ТОП головних сигналів

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
19:01

Такого від лютого ніхто не чекав: що приготувала погода для Дніпра цього тижня

18:28

Люди повернуться в села - в Україні готують революційні зміни, що пропонується

18:28

Як використати Олімпійські ігри для нагадування про злочини росіянПогляд

18:27

Сантехнік розкрив геніальний трюк: як видалити мікроби в унітазі за хвилинуВідео

Реклама
18:05

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні: експерт розкрив головні перешкоди

17:53

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаківВідео

17:36

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:34

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:31

Коли тіло людини починає слабшати: вчені назвали несподіваний вік

17:04

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютогоФото

16:36

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

16:31

Неймовірне перевтілення: сором'язливе кошеня з притулку стало зіркою в Мережі

16:16

Перезавантаження збірної: Олександр Свіщов анонсував великі зміни у водному поло

16:01

Простий трюк, який поверне блиск навіть старим сковорідкам: що для цього потрібно

15:38

Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

Реклама
15:32

"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

15:31

РФ йде на прорив на кордоні: у ДПСУ розкрили два небезпечні напрямки

14:59

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

14:41

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:37

Де розташована найглибша у світі станція метро, що обійшла навіть "Арсенальну"

14:31

"Нове голосування": українці вимагають анулювати результати Нацвідбору

13:59

Не матюк і не жарт: 5 українських слів, які зламають мозок іноземцямВідео

13:50

Секрети стилю для жінок після 50: що радять стилісти

13:45

Привітання з Днем стоматолога: красиві картинки та побажання

13:32

"Голосувати ми поки не вміємо": знаменитості висловилися про переможницю Нацвідбору

13:22

Китай не хоче завершення війни в Україні - яку пастку готує Сі Цзіньпін та чому

13:01

Народжені в конкретні чотири місяці мають природну харизму - хто вони

12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

12:09

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атакиВідео

12:01

На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

11:55

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

Реклама
10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

09:16

Чому 9 лютого не можна будувати довгострокові плани: яке церковне свято

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 лютого (оновлюється)

09:12

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

09:12

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Рибам - шкода, Тельцям - море любові

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія Ротару
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти