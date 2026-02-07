РФ атакує енергетику, в Україні - аварійні відключення світла: що відомо

Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить ситуація з безпекою.

В Україні запроваджено аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

РФ вранці 7 лютого завдала удару по енергосистемі України

У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії

Планові графіки відключень тимчасово не діють

У суботу, 7 лютого, країна-агресор РФ масово атакує об'єкти енергосистеми України. У більшості регіонів діють аварійні відключення.

"Росія здійснює чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. В результаті завданих ворогом пошкоджень – у більшості регіонів застосовані аварійні відключення", – заявили в Укренерго.

Відновлювальні роботи почнуться одразу, щойно це дозволить ситуація безпеки. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень зараз не діють.

У ДТЕК повідомили, що аварійні відключення діють у Києві та області, на Одещині та Дніпропетровщині.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав, що можуть бути значні перебої з електроенергією.

"Атака ворога по енергетиці триває! На всяк випадок запасіться водою", - йдеться у повідомленні.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Навіщо РФ б'є по енергетиці України

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс вважає, що головна мета російських ударів по Україні - залишити населення без життєво необхідних ресурсів під час сильних морозів.

"Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити жителів України посеред зимових морозів без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як умисний намір фізично знищити українців як групу", - йдеться в офіційному листі МЗС Литви.

Будріс офіційно звернувся до прокурорів Міжнародного кримінального суду і попросив видати нові ордери на арешт відповідальних за атаки осіб, а також доповнити вже існуючі ордери додатковими статтями про міжнародні злочини.

Про персону: Кястутіс Будріс Кястутіс Будріс - литовський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Литовської Республіки з 12 грудня 2024 року. У минулому - головний радник президента Литви з національної безпеки (2022-2024), пише Вікіпедія.

Атака РФ на Україну 7 лютого - що відомо

Як писав Главред, вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.

Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.

6 лютого моніторингові канали попереджали, що російська окупаційна армія планує завдати масованої ракетно-дронової атаки по території України в найближчі 48 годин. Повідомлялося, що під удар ворога, ймовірно, потрапить Київ і область.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

