Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

Під ударом опинилися Сумська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області, а також Київ.

Володимир Зеленський прокоментував комбіновану атаку РФ 3 лютого / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС, ua.depositphotos.com

Короткі тези Зеленського:

РФ завдала прицільного удару по енергетичній інфраструктурі

Окупанти застосували понад 70 ракет і 450 ударних дронів

В результаті удару поранені дев'ятеро осіб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ завдала прицільного удару по об'єктах енергетики. Окупанти використали понад 70 ракет і 450 ударних дронів. Під ударами опинилися Сумщина, Харківщина, Київ і область, Дніпропетровщина, Одеська та Вінницька області.

Триває ліквідація наслідків російського удару.

Відомо, що дев'ять осіб поранені через атаку. Зафіксовано пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучання дронів, пошкоджено дитячий садок.

"Скористатися холодними днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже ясно демонструє, що потрібно від партнерів і що може допомогти. Своєчасна поставка ракет для систем ППО і захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і тому потрібен максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це і допомагає нам", – написав Зеленський у Telegram.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 лютого радіотехнічні війська зафіксували 521 засіб повітряного нападу:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300;

7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";

450 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів за напрямками, близько 300 з них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінницька та Одеська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/придушено 450 цілей – 38 ракет і 412 безпілотників різних типів:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";

412 ударних БПЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет і 31 ударних БПЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих БПЛА на 17 локаціях. Інформація про шість ворожих ракет уточнюється.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Атака на Україну 3 лютого 2026 року - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів.

Вранці 3 лютого в Україні тривала повітряна тривога. У повітряному просторі України були зафіксовані дрони, а також крилаті ракети. РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Детальніше читайте в матеріалі: Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру відразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

Протягом ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

У ДСНС повідомили, що в результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом перебували кілька районів міста.

Після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс". Аналітики не виключають повторного удару по території України. Основною метою можуть стати великі енергетичні та газові об'єкти на заході України.

Інші новини:

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

