Вночі РФ била по Одесі: загинув чоловік, двоє людей постраждали

У місті постраждала 21 квартира, знищено два автомобілі та ще шість - пошкоджено.

У ГВА розповіли про наслідки атаки на Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

В Одеській МВА розповіли про наслідки російської атаки

Загинув 35-річний чоловік, а серед постраждалих - 19-річна дівчина

З ночі комунальники працюють над ліквідацією наслідків

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога. Про це вранці в понеділок повідомив глава міської військової адміністрації Сергій Лисак

За його словами, в Приморському районі зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, в житлових будинках постраждала 21 квартира. Вибуховою хвилею вибито 39 вікон безпосередньо в квартирах і 18 – в місцях загального користування. Вогнем знищено два автомобілі, ще шість – пошкоджено уламками.

Комунальні служби з ночі ліквідують наслідки: закривають віконні прорізи плівкою і прибирають території.

"Працює оперативний штаб, де одесити можуть подати заявку на отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" і матеріальної допомоги з міського бюджету", - додав Лисак.

Як писав Главред, ударні дрони РФ дісталися до Одеського району, повітряну тривогу в регіоні оголосили близько опівночі. Моніторингові канали відзначали, що в напрямку північних районів Одеси рухалося не менше п'ятнадцяти безпілотників.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.

Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.

Через російський обстріл у більшості регіонів ввели аварійні відключення.

Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Росіяни скидають міни з дронів: що відомо

Глава Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що в різних регіонах України фіксують зростання випадків, коли російські ударні дрони "Шахед" скидають протитанкові міни ПТМ-3.

За його словами, скидання мін з дронів не є новою практикою, проте останнім часом російські війська застосовують її частіше, використовуючи погодні умови. У глибокому снігу такі міни практично непомітні, що підвищує ризики для цивільних осіб і служб екстреного реагування.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

