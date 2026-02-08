Рус
Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

Ангеліна Підвисоцька
8 лютого 2026, 20:41
У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 8 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -11 градусів
  • У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 8 лютого буде теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. В Україні буде ожеледь та ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближчої ночі в Україні впаде температура повітря до -22 градусів. Тепліше буде на території південних областей - 12 градусів морозу.

"Тобто, люди дорогі, дві ночі, 9 та 10 лютого, лише дві ночі цього капосного морозяки, і вже потім тепліша хвиля почне його зʼїдати. А морози, включно з представниками помилкової гілки цивілізації, подавляться!" - йдеться у повідомленні.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 8 лютого

В Україні 8 лютого буде хмарно з проясеннями. Синоптики у цей день прогнозують сніг у західних, південних та східних областях. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 8 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+8 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -8...-2 градусів.

Погода 8 лютого у Києві

У Києві 8 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"По області зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; у Києві зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

22:36Україна
Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на Запоріжжі

Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на Запоріжжі

21:34Україна
Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:41Синоптик
11:55

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

