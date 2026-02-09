Рус
"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

Дар'я Пшеничник
9 лютого 2026, 08:26
У декого з киян температура в квартирі впала до +3 °C, а мешканцям повідомили, що ремонт мережі може тривати до двох місяців.

Отключение света
Україна занулась у темряву і холод через жорстокі удари РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Unsplash

Головне з новини:

  • Київ переживає екстремальні морози подекуди з 1,5–2 годинами світла на добу
  • Росія щодня б’є по енергетичній інфраструктурі
  • Частина киян змушена залишати свої домівки через холод і відсутність тепла

Сотні тисяч українців опинилися перед новим випробуванням - екстремальні морози накрили країну саме тоді, коли російські удари знову паралізують енергетичну систему. За даними CNN, багато мешканців змушені проводити дні майже без світла та тепла.

У столиці температура впала сильно нижче нуля, а крижаний вітер лише посилює відчуття холоду. Синоптики попереджають: щонайменше чотири дні погода не відпустить місто.

Мер Києва Віталій Кличко визнає, що ситуація буде непростою: "Ми повинні пережити наступні кілька днів, які будуть дуже важкими для Києва… У столиці знову прогнозують сильні морози, особливо вночі".

За його словами, енергетична інфраструктура перебуває у "надзвичайно складному стані", а місто розгортає пункти обігріву на генераторах. Частина з них працює цілодобово - люди можуть залишатися там на ніч.

Електрика по дві години на добу

Міністерство енергетики повідомляє, що у киян зараз є лише 1,5–2 години електропостачання на добу.

Один із мешканців столиці розповів CNN, що після удару на початку січня він і його дружина залишилися без світла, тепла та води у квартирі на верхньому поверсі 16-поверхівки. Наступна атака вивела з ладу електростанцію, яка забезпечувала теплом їхній будинок та ще понад тисячу інших.

Температура в квартирі впала до +3 °C, а ремонтні роботи можуть тривати до двох місяців - у розпал зими. Половина мешканців будинку вже виїхала.

Бізнес також під ударом

Проблеми не оминають і підприємців. Мережа салонів краси Backstage заявила, що вклала близько $400 тис. у резервні системи живлення. Але один із салонів отримав пряме влучання дрона - пошкоджена труба опалення затопила приміщення.

"Незважаючи на всі ці витрати, погодні умови та російські атаки переважають систему", - зазначили в компанії.

Масштаб атак зростає

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за тиждень Росія випустила по Україні понад:

  • 2000 ударних дронів,
  • 1200 керованих авіабомб,
  • 116 ракет різних типів.

"Майже щодня росіяни завдають ударів по енергетичних об’єктах, логістичній інфраструктурі та житлових будинках", - наголосив він.

"Укренерго" пояснює, що аварійні відключення поки неможливо скасувати через дефіцит потужностей і пошкодження мереж. ДТЕК додає, що удари по високовольтних підстанціях знизили виробництво на атомних електростанціях.

Чому удари стали масовими саме зараз

Ескалація почалася після завершення короткого мораторію на атаки по енергетичній інфраструктурі, запропонованого США. Україна погодилася продовжити домовленість, але Росія не відповіла.

Інститут вивчення війни (ISW) у Вашингтоні вважає, що Кремль прагне "максимізувати страждання українських цивільних" і не демонструє жодних ознак готовності до деескалації.

Аналітики наголошують, що залежність українських міст від централізованого опалення робить їх особливо вразливими. Пошкодження ТЕЦ або теплотрас може залишити без тепла цілі райони, а тривалі відключення під час морозів здатні спричинити розриви труб.

Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко раніше зазначав: "Я думаю, що російських військових консультують їхні фахівці з енергетики, і вони пояснюють, як завдати максимальної шкоди енергетичній системі".

Ситуація в енергосистемі

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це покращення буде недовгим.

За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації та сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.

"Я думаю, що буде доволі складний період в липні-серпні, там цілком можуть бути доволі суворі обмеження", - наголосив він.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли енергетика
