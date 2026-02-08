Рус
Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

Олексій Тесля
8 лютого 2026, 22:36
113
Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною, розповів Денис Шмигаль.
У Києві відновлюють подачу електроенергії після обстрілів РФ / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Міненерго, ДСНС

Головне:

  • Очікується запуск додаткових 9 МВт потужності в Києві
  • Енергетики продовжують відновлення об'єктів, уражених РФ

У неділю, 8 лютого, очікується запуск додаткових 9 МВт потужності в Києві, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

За підсумками Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці він уточнив, що ситуація з електроенергією залишається складною.

відео дня

"Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об'єктів, уражених Росією в ніч на 7 лютого. Пошкодження істотні. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються відповідно до встановлених графіків. Зокрема, сьогодні очікуємо запуск додаткових 9 МВт потужності в Києві", - розповів міністр.

За словами Шмигаля, сьогодні також фіксується найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії — це допомогло утримати систему після масових російських атак і зменшити дефіцит.

Також міністр розповів, що Міненерго спільно з Мінрозвитку продовжує роботу із залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів.

"В цілому з початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисячі тонн вже розподілені по регіонах. За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори і 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання", - розповів глава Міненерго.

Шмигаль додав, що Україна очікує надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів і 120 котлів та когенераційних установок.

Експерт про ситуацію з електроенергією в Києві: очікування серйозних обмежень

Столицю чекає режим суворої економії електроенергії, вважають фахівці. За словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, в лютому мешканці Києва можуть отримувати електрику лише на кілька годин на добу — орієнтовно від чотирьох до шести.

Експерт пояснив, що такі жорсткі заходи пов'язані з масштабними руйнуваннями найважливіших об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали в результаті нових ударів з боку РФ.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала ТЕЦ і ТЕС, сотні тисяч сімей залишилися без тепла. Окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

