"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

Михайло Єфремов зіграє головну роль у психологічній драмі "Без свідків".

Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії / колаж: Главред, фото: t.me/pdmnews

Коротко:

Єфремов вийде на сцену наприкінці березня

У виставі грає дочка путініста Микити Михалкова

Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше висловлював бажання воювати на боці терористичної РФ, вийде на сцену театру режисера-путініста Микити Михалкова вперше після звільнення з колонії. Про це йдеться на сайті театру .

25 і 26 березня актор зіграє головну роль у психологічній драмі "Без свідків" Микити Михалкова та Олександра Адабашьяна. Його партнеркою по сцені стала дочка Микити Михалкова - Анна Михалкова.

"Історія однієї зустрічі, однієї розмови і однієї ночі. Історія, в якій минуле раптово повертається, змушуючи героїв заново прожити те, що, здавалося, давно залишилося позаду", - розповіли про постановку в театрі.

За словами режисера Олександра Адабашьяна, Єфремов готовий до виходу на сцену, він сповнений енергії і йому цікаво працювати. У нього немає ніяких конфліктів з режисером або партнеркою Анною Михалковою. Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє видання "Підйом".

"По-людськи дуже з ним спокійно всім", - зазначив Адабашьян.

Про особу: Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній родині - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі. Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яного" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а в 2015 році потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проекту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

