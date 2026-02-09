Рус
Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

Анна Ярославська
9 лютого 2026, 08:06
У Лондоні назріває урядова криза. Скандал з послом у США може коштувати Кіру Стармеру посади.
Коротко:

  • У Лейбористській партії обговорюють можливу швидку відставку Кіра Стармера
  • Міністри можуть вимагати від Стармера піти або пригрозити колективною відставкою
  • Джерела оцінюють шанси Стармера протриматися до кінця тижня як 50 на 50

У Лейбористській партії Великої Британії розглядають ймовірність швидкої відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера на тлі гучного дипломатичного скандалу та внутрішньої кризи управління.

Як пише Bloomberg, поштовхом до цього став резонанс навколо призначення Пітера Мандельсона послом у США попри його минулі зв'язки з Джеффрі Епштейном.

За словами джерел, знайомих із ситуацією і які говорили на умовах анонімності, чиновники канцелярії прем'єр-міністра готувалися до того, що міністри кабінету в приватному порядку порадять прем'єру піти у відставку або пригрозять своїми звільненнями, якщо він цього не зробить.

"Один з помічників міністра кабінету заявив, що шанси на те, що Стармер протримається до кінця тижня, становлять 50 на 50", - пише видання.

Додатково ситуацію загострило звільнення Моргана Максуїні з посади керівника апарату прем'єр-міністра. Він заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за рекомендацію призначити Мандельсона. Водночас у партії зазначають, що остаточне рішення приймалося безпосередньо на рівні глави уряду.

Втрата одного з ключових архітекторів перемоги лейбористів на виборах 2024 року істотно послабила позиції прем'єра всередині кабінету міністрів.

У Лейбористській партії також обговорюється варіант масштабного перезавантаження уряду із залученням лівого крила, проте не всі вважають такий сценарій реалістичним.

На тлі наближення позачергових і місцевих виборів, де партія ризикує втратити мандати, позиції чинного лідера виглядають особливо вразливими.

Додатковий тиск створює як сам виборчий цикл, так і атаки опозиції, яка безпосередньо покладає відповідальність за скандал на главу уряду.

"Навіть якщо Стармеру вдасться пережити галас навколо Мандельсона і вимогу притягнення його до відповідальності, в найближчі тижні його становище опиниться під загрозою. Найближча точка напруженості — це позачергові вибори 26 лютого в Гортоні й Дентоні, виборчому окрузі, який повинен бути оплотом лейбористів, але де зараз за перше місце борються "зелені" і "Реформи Великої Британії". Трохи більше ніж через два місяці відбудуться більш масштабні місцеві вибори, на яких, згідно з опитуваннями, лейбористи втратять багато місць", — зазначає Bloomberg.

Скандал через плівки Епштейна

4 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер був змушений визнати, що він знав про дружбу між колишнім законодавцем партії Пітером Мандельсоном і Епштейном, але все одно призначив Мандельсона послом у Вашингтоні, пише CNN.

Стармер звільнив Мандельсона минулого року після оприлюднення файлів Епштейна, які показали, що Мандельсон продовжував підтримувати свого друга навіть після того, як фінансист був засуджений за сексуальні злочини.

Але скандал поновився цього тижня після того, як нещодавно оприлюднені файли вказали на те, що Мандельсон міг передавати Епштейну секретну інформацію, що впливала на ринок, в розпал фінансової кризи 2008 року. Це були б безцінні дані для Епштейна та його друзів з Уолл-стріт. Мандельсон зараз перебуває під кримінальним розслідуванням.

"Мандельсон зрадив нашу країну, наш парламент і мою партію", — заявив Стармер у парламенті.

Колишній посол у Вашингтоні вибачився за свої зв'язки з Епштейном у заяві, надісланій BBC минулого місяця.

Цього тижня він заявив, що покинув лави Лейбористської партії.

Лондонська поліція поки що заблокувала публікацію деяких документів, оскільки вони можуть вплинути на кримінальне розслідування у справі про можливу передачу Мандельсоном конфіденційних урядових документів Епштейну.

"Не тільки Стармер відчуває тиск. Громадське обурення зв'язками з Епштейном настільки гостре у Великій Британії, що король Чарльз III позбавив власного брата і друга Епштейна, колишнього принца Ендрю, титулів", — додали журналісти.

Справа Епштейна

Джеффрі Епштейн — американський фінансист і мільярдер, який став відомим у всьому світі через один з найгучніших сексуальних і кримінальних скандалів XXI століття, пов'язаний з торгівлею неповнолітніми та сексуальною експлуатацією.

Вперше звинувачення проти мільярдера, учасника і організатора світських вечірок і приятеля знаменитостей (від Білла Клінтона до Дональда Трампа) прозвучали в 2005 році. Тоді батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн вчиняв розпусні дії з їхньою дочкою в своєму будинку.

Фінансиста звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Манхеттені і у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.

У 2010 році він вийшов на свободу умовно-достроково. Після цього поліція Нью-Йорка зареєструвала його як правопорушника, який скоїв сексуальні злочини "третього рівня", тобто з високим ризиком рецидиву.

У 2019 році слідство у справі Епштейна було відновлено, і 6 липня його заарештували. Епштейн покінчив життя самогубством у тюремній камері.

У 66-річного фінансиста було багато відомих друзів і знайомих. Серед них президент США Дональд Трамп, екс-президент США Білл Клінтон і британський принц Ендрю.

Напередодні були розсекречені нові файли — там вказується, що мільярдер Білл Гейтс підхопив венеричне захворювання, перебуваючи в контакті з російськими дівчатами. Також у файлах понад 1000 разів згадується прізвище Путіна.

Також стало відомо, що листування з архіву Джеффрі Епштейна відкрило подробиці про те, як фінансист організував для колишнього принца Ендрю знайомство з дівчиною в Лондоні. Зокрема, в документах йдеться про підготовку особистої вечері та передачу контактів для прямого спілкування.

Епштейн злив Трампа Кремлю: думка експерта

Як повідомляв Главред, російський соціолог Ігор Ейдман у листопаді 2025 року писав про те, що Епштейн співпрацював з російською владою. За його словами, "це багато що пояснює в поведінці Трампа".

"Чи є сумніви, що у Кремля є бомбічний компромат на американського президента? При всій своїй самовпевненості і тефлоновій репутації він не може з цим не рахуватися", - заявляв Ейдман.

Соціолог нагадав про зустріч Путіна з Трампом у липні 2018 року в Гельсінкі.

"Нагадаю: після неї у Трампа був наляканий, якийсь пригнічений вигляд, а Путін світився самовпевненістю і виглядав страшенно задоволеним. Найімовірніше, Путін налякав Трампа компроматом від Епштейна (...) Епштейн запропонував Лаврову компромат на Трампа за чотири тижні до зустрічі в Гельсінкі. А на ній Путін, мабуть, розповів про це Трампу нібито в порядку дружньої послуги, але насправді — приховано шантажуючи американського президента, який дійсно сильно злякався і не зміг приховати збентеження", - розповів Ейдман.

Інші новини:

Про персону: Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

