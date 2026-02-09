Рус
Влупить -25 та засипатиме все снігом: названо дату різкого похолодання

Ангеліна Підвисоцька
9 лютого 2026, 03:50
Погода в Україні на початку тижня буде морозною, але вже до кінця тижня почнеться потепління.
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: pixabay

Погода в Україні на початку тижня буде холодною. Водночас ближче до вихідних очікується потепління. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

"Наприкінці тижня і у вихідні морози поступово відступлять, а на їх місце з півдня Європи надійде відлига з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями температура підвищиться до стійких додатних значень", - зазначив він.

Погода 9 лютого

У понеділок, 9 лютого, вночі у західних, південних та східних областях пройде сніг, вдень в Україні погода очікується без істотних опадів під впливом молодого антициклону. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, у західних областях східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі в західних та північних областях становитиме -17...-23 °С, на решті території -9...-16 °С; в денні години -5...-12 °С, на Закарпатті протягом доби -2...+3 °С.

погода 9 февраля
Прогноз погоди в Україні 9 лютого / фото: ventusky

Погода 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, погоду в Україні продовжуватиме визначати антициклон. Очікується малохмарна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі в центральних, північних та східних областях знизиться до -17...-22 °С, на крайній півночі місцями до -25 °С, на півдні та крайньому заході -8...-14 °С. Вдень коливатиметься в межах -5...-10 °С, у південній половині та на крайньому заході -3...+3 °С.

погода 10 февраля
Прогноз погоди в Україні 10 лютого / фото: ventusky

Погода 11 лютого

У середу, 11 лютого, антициклон почне руйнуватись і разом з цим у західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На решті території країни буде без істотних опадів. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер південний / південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в північних, центральних та східних регіонах вночі становитиме -15...-21 °С, на решті території країни -5...-14 °С; вдень -3...+2 °С, на півночі Лівобережжя -2...-7 °С.

погода 11 февраля
Прогноз погоди в Україні 11 лютого / фото: ventusky

Погода 12 лютого

У четвер, 12 лютого, в Україні істотних опадів не передбачається. Місцями можливий туман, мряка, на дорогах ожеледиця. Вітер на Лівобережжі змінних напрямків, у західній частині південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -5...-12 °С, вдень -2...+3 °С, у південних та західних областях +4...+9 °С.

погода 12 февраля
Прогноз погоди в Україні 12 лютого / фото: ventusky

Погода 13 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, очікується тепла погода без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень 0…+5 °С, у західних та південних областях +6…+11 °С.

погода 13 февраля
Прогноз погоди в Україні 13 лютого / фото: ventusky

Погода 14 лютого

У суботу, 14 лютого, пройдуть невеликі, часом помірні дощі у південних, західних областях та місцями у центральних регіонах. На решті країни без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі можливі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С, на Закарпатті та у Криму +4...+9 °С.

погода 14 февраля
Прогноз погоди в Україні 14 лютого / фото: ventusky

Погода 15 лютого

У неділю, 15 лютого, по всій території країни очікується тепла та нестійка погода під впливом циклону з півдня. Пройдуть опади, переважно у вигляді дощу, у західній частині мокрий сніг. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С.

погода 15 февраля
Прогноз погоди в Україні 15 лютого / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Також відомо, що з початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.

Крім того, погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. На зміну морозам йде потепління.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра Ігор Кібальчич
"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

08:26Енергетика
Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

08:06Світ
Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

06:53Україна
