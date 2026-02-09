Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

Анна Ярославська
9 лютого 2026, 06:53
411
В Україні створять аварійні спецпідрозділи для відновлення світла і тепла після російських атак.
Зеленський, пункт незламності
Влада вживає екстрених заходів для відновлення енергетики після ударів РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС

Головні тези:

  • В Україні мобілізують усі доступні ресурси для стабілізації енергетичної системи
  • Спецпідрозділи ДСНС працюватимуть як резерв і прискорюватимуть відновлення світла та тепла
  • В Україні працюють пункти обігріву
  • У постраждалі регіони доставили 40 тисяч "пакетів тепла"

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спецгруп Державної служби надзвичайних ситуацій для швидкого ремонту мереж після атак РФ і програму "пакети тепла". Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 8 лютого.

За його словами, наразі Україна мобілізує всі доступні ресурси для нормалізації ситуації в сфері енергетики. Ключовою інновацією стало залучення працівників ДСНС до процесу відновлення мереж і створення відповідних спеціалізованих зведених груп.

відео дня

Нові підрозділи покликані заповнити прогалини там, де місцеві енергетичні служби не можуть впоратися з обсягом робіт. Ці зведені команди працюватимуть як додатковий резерв, оперативно реагуючи на аварійні ситуації. Їхня роль - прискорювати відновлення електропостачання та опалення в найскладніших регіонах.

Зеленський додав, що держава також залучає до відновлення ураженої ворогом інфраструктури столиці великі держкорпорації. Зокрема, Укрзалізниця збільшила кількість ремонтних бригад з 40 до 60, які допомагають ліквідувати пошкодження в інфраструктурі.

Нафтогаз також направив додаткові ресурси та фахівців для стабілізації системи теплопостачання в Києві.

Поки триває активна робота з відновлення, держава надає громадянам допомогу для тимчасового розв‘язання проблем з обігрівом:

  • По всій Україні діє розгалужена мережа пунктів обігріву, тільки в Києві їх понад 200. Упродовж доби вони надали допомогу 9 тисячам осіб.
  • У регіони, які найбільше страждають від відключень, цього тижня було доставлено 40 тисяч спеціальних наборів - "пакетів тепла", щоб допомогти забезпечити базовий комфорт у складних умовах.

Президент висловив глибоку вдячність усім фахівцям на місцях, які працюють безперервно для підтримки життєзабезпечення.

Окремо Зеленський відзначив енергетиків і комунальників з Херсона та Миколаєва, яким доводиться працювати в особливо важких умовах.

Ситуація зі світлом - новини

Як писав Главред, перший віце-прем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація з електроенергією залишається складною. За його словами, енергетики продовжують відновлення об'єктів, уражених Росією в ніч на 7 лютого.

"Пошкодження істотні. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються відповідно до встановлених графіків. Зокрема, очікуємо запуск додаткових 9 МВт потужності в Києві", - розповів міністр 8 лютого.

В Укренерго заявили, що 9 лютого майже по всій території України планується введення погодинних графіків відключення електроенергії. При цьому в низці регіонів зберігаються і екстрені відключення.

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, зате варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Експерт назвав найпроблемніші регіони без тепла і світла

Главред писав , що за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, сьогодні в прифронтових регіонах, серед яких і Одещина та Харківщина, ситуація найгірша.

Водночас, незважаючи на те, що по Києву наносяться численні удари, забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст. У Києві теж буде непросто, але він забезпечується необхідним краще за інші населені пункти.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Володимир Зеленський новини України новини України та світу відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

08:26Енергетика
Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

08:06Світ
Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

06:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Китайський гороскоп на сьогодні 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

Китайський гороскоп на сьогодні 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

Останні новини

08:36

Zara остаточно йде з Дніпра, ще два міста - під питанням

08:26

"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:06

Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

08:06

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
06:53

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

06:39

Путін переможе не стільки Україну, як світовий порядок після Другої світовоїПогляд

04:41

На холодильник могли збирати цілий рік: якими буди ціни на побутову техніку в СРСР

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Реклама
03:50

Влупить -25 та засипатиме все снігом: названо дату різкого похолодання

03:33

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

03:32

Чи може Росія окупувати Донбас в 2026 році - військовий оцінив плани ПутінаВідео

02:30

Чоловік не вірив у загробний світ, поки не "помер": що на нас чекає після смерті

01:53

Коли вболівати за синьо-жовтих: Олімпійські ігри-2026, розклад на 9 лютого

01:20

Гучні вибухи й пожежі: Росія масово атакувала Одесу "шахедами", що відомо

08 лютого, неділя
23:39

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

22:36

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

22:04

Більше шкоди, ніж користі: які рослини страждають від підживлення золоюВідео

21:34

Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на ЗапоріжжіВідео

21:27

Гора котлет за копійки: зникнуть зі столу за лічені хвилини

Реклама
21:03

Саботаж на Олімпіаді: перший день Ігор у Італії намагалися зірвати, що сталося

20:41

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:37

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

20:02

Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

19:39

Не лише сміх: найкращі комедії для зимових вечорів

19:26

Зрада без очевидних ознак: психолог розкрила ТОП головних сигналів

19:01

Такого від лютого ніхто не чекав: що приготувала погода для Дніпра цього тижня

18:28

Люди повернуться в села - в Україні готують революційні зміни, що пропонується

18:28

Як використати Олімпійські ігри для нагадування про злочини росіянПогляд

18:27

Сантехнік розкрив геніальний трюк: як видалити мікроби в унітазі за хвилинуВідео

18:05

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні: експерт розкрив головні перешкоди

17:53

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаківВідео

17:36

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:34

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:31

Коли тіло людини починає слабшати: вчені назвали несподіваний вік

17:04

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютогоФото

16:36

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

16:31

Неймовірне перевтілення: сором'язливе кошеня з притулку стало зіркою в Мережі

16:16

Перезавантаження збірної: Олександр Свіщов анонсував великі зміни у водному поло

16:01

Простий трюк, який поверне блиск навіть старим сковорідкам: що для цього потрібно

Реклама
15:38

Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

15:32

"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

15:31

РФ йде на прорив на кордоні: у ДПСУ розкрили два небезпечні напрямки

14:59

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

14:41

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:37

Де розташована найглибша у світі станція метро, що обійшла навіть "Арсенальну"

14:31

"Нове голосування": українці вимагають анулювати результати Нацвідбору

13:59

Не матюк і не жарт: 5 українських слів, які зламають мозок іноземцямВідео

13:50

Секрети стилю для жінок після 50: що радять стилісти

13:45

Привітання з Днем стоматолога: красиві картинки та побажання

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена Зеленська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти