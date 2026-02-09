Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

В Україні створять аварійні спецпідрозділи для відновлення світла і тепла після російських атак.

Влада вживає екстрених заходів для відновлення енергетики після ударів РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС

Головні тези:

В Україні мобілізують усі доступні ресурси для стабілізації енергетичної системи

Спецпідрозділи ДСНС працюватимуть як резерв і прискорюватимуть відновлення світла та тепла

В Україні працюють пункти обігріву

У постраждалі регіони доставили 40 тисяч "пакетів тепла"

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спецгруп Державної служби надзвичайних ситуацій для швидкого ремонту мереж після атак РФ і програму "пакети тепла". Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 8 лютого.

За його словами, наразі Україна мобілізує всі доступні ресурси для нормалізації ситуації в сфері енергетики. Ключовою інновацією стало залучення працівників ДСНС до процесу відновлення мереж і створення відповідних спеціалізованих зведених груп.

Нові підрозділи покликані заповнити прогалини там, де місцеві енергетичні служби не можуть впоратися з обсягом робіт. Ці зведені команди працюватимуть як додатковий резерв, оперативно реагуючи на аварійні ситуації. Їхня роль - прискорювати відновлення електропостачання та опалення в найскладніших регіонах.

Зеленський додав, що держава також залучає до відновлення ураженої ворогом інфраструктури столиці великі держкорпорації. Зокрема, Укрзалізниця збільшила кількість ремонтних бригад з 40 до 60, які допомагають ліквідувати пошкодження в інфраструктурі.

Нафтогаз також направив додаткові ресурси та фахівців для стабілізації системи теплопостачання в Києві.

Поки триває активна робота з відновлення, держава надає громадянам допомогу для тимчасового розв‘язання проблем з обігрівом:

По всій Україні діє розгалужена мережа пунктів обігріву, тільки в Києві їх понад 200. Упродовж доби вони надали допомогу 9 тисячам осіб.

У регіони, які найбільше страждають від відключень, цього тижня було доставлено 40 тисяч спеціальних наборів - "пакетів тепла", щоб допомогти забезпечити базовий комфорт у складних умовах.

Президент висловив глибоку вдячність усім фахівцям на місцях, які працюють безперервно для підтримки життєзабезпечення.

Окремо Зеленський відзначив енергетиків і комунальників з Херсона та Миколаєва, яким доводиться працювати в особливо важких умовах.

Як писав Главред, перший віце-прем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація з електроенергією залишається складною. За його словами, енергетики продовжують відновлення об'єктів, уражених Росією в ніч на 7 лютого.

"Пошкодження істотні. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються відповідно до встановлених графіків. Зокрема, очікуємо запуск додаткових 9 МВт потужності в Києві", - розповів міністр 8 лютого.

В Укренерго заявили, що 9 лютого майже по всій території України планується введення погодинних графіків відключення електроенергії. При цьому в низці регіонів зберігаються і екстрені відключення.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, зате варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Главред писав , що за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, сьогодні в прифронтових регіонах, серед яких і Одещина та Харківщина, ситуація найгірша.

Водночас, незважаючи на те, що по Києву наносяться численні удари, забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст. У Києві теж буде непросто, але він забезпечується необхідним краще за інші населені пункти.

