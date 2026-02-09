Рус
Гучні вибухи й пожежі: Росія масово атакувала Одесу "шахедами", що відомо

Руслан Іваненко
9 лютого 2026, 01:20оновлено 9 лютого, 02:46
Російські дрони атакували Одещину, спричинивши пожежі та руйнування комунікацій.
Гучні вибухи й пожежі: Росія масово атакувала Одесу 'шахедами', що відомо
Екстрені служби працюють на місцях вибухів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Коротко:

  • Росія атакувала Одеський район ударними дронами
  • Пошкоджено житлові будинки та газопровід
  • Виникли пожежі, працюють екстрені служби

У ніч на 9 лютого Україна зазнала нової атаки з боку країни-агресора Росії. Ударні дрони противника дісталися до Одеського району, повітряну тривогу в регіоні оголосили близько півночі.

За даними Повітряних сил, з акваторії Чорного моря до берегів Одещини наближалися російські ударні дрони. Моніторингові канали зазначали, що в напрямку північних районів Одеси рухалося щонайменше п’ятнадцять безпілотників.

Про небезпеку для Одеси повідомив очільник МВА Сергій Лисак. Місцева влада закликала мешканців міста та району перебувати в укриттях.

Згодом інформацію підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що ворог масовано атакував регіон ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та виникли пожежі.

За уточненням МВА, обстріл міста призвів до пошкодження житлових будинків та комунікацій. Зокрема, виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди.

На жаль, станом на 01:38 стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки. На місцях працюють усі екстрені та комунальні служби.

Гучні вибухи й пожежі: Росія масово атакувала Одесу 'шахедами', що відомо
Шахед / Інфографіка: Главред

Як Україна планує боротися з ворожими дронами - думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначає, що Україна робить акцент на розвитку "малої" протидронової оборони для протидії безпілотникам типу Shahed. За його оцінкою, у Міністерстві оборони вже формується концепція створення суцільного радіолокаційного поля із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Експерт пояснює, що використання ШІ дозволить не лише оперативно виявляти ворожі дрони, а й прогнозувати їхні маршрути та час проходження окремих ділянок. Це має підвищити точність роботи дронів-перехоплювачів і загальну ефективність знищення "Шахедів".

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Також в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Крім того, російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Це підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

війна в Україні Повітряні Сили новини Одеси атака дронів
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

